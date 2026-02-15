美媒：谷愛凌及花式溜冰美少女朱易獲北京鉅款資助　金額意外曝光

美媒《華爾街日報》14日報道，北京體育局向滑雪選手谷愛凌（Eileen Gu）及花式滑冰選手朱易支付鉅款的細節去年曾意外曝光，但兩人的名字很快就從預算中刪除。報道指，北京市體育局在過去三年裡撥預算向兩人支付近1億元（人民幣，下同）。



2026年米蘭冬奧會，自由式滑雪女子坡面障礙技巧資格賽2月7日在利維尼奧雪上公園舉行。圖為中國選手谷愛凌。（REUTERS/Gonzalo Fuentes）

朱易在北京2022年冬奧出戰。（Getty Images）

在本屆米蘭冬奧，谷愛凌身兼自由式滑雪女子大跳台等三個項目，而花式滑冰選手朱易則落選中國隊的參賽陣容。

《華爾街日報》報道，在中國的舉國體育體制內，運動員獲得報酬並不罕見，但這些報酬的數額往往是嚴守的秘密。向谷愛凌支付的款項為外界一窺國際級明星運動員的身價提供了難得的機會。

報道指，北京市體育局在過去三年裡擬向谷愛凌和朱易支付近人民幣1億元。根據該預算，最近一筆撥款的用途是力爭入圍2026年米蘭冬奧會並取得優異成績。在谷愛凌和朱易的名字出現在預算文件後不久，這些名字就被刪除。

朱易。（新華社）

谷愛凌出戰米蘭冬奧。（@青蛙公主愛凌）

報道指，谷愛凌的代表未回應《華爾街日報》的相關查詢。

報道指，儘管谷愛凌必須成為中國公民才能代表中國參賽，但她的完整國籍狀況依然是個謎。

谷愛凌的贊助商之一紅牛曾在2022年於其網站上稱，為了代表中國參賽，她已放棄美國護照並入籍成為中國公民。但當《華爾街日報》詢問谷愛凌的國籍狀況時，這一細節從紅牛的網站上消失，該品牌也未回答相關問題。而谷愛凌本人則一直拒絕說明其國籍的具體情況。

谷愛凌在2020年曾說，當她在美國時，她是美國人，但當她在中國時，她是中國人。

根據早前報道，朱易在洛杉磯出生，是中國歷來第一位花式溜冰入籍選手，2018年初她在美國花式溜冰錦標賽新人組封后，同年轉籍中國，加入由前世界冠軍陳露執教的集訓隊，2019年賽季開始代表中國出賽。