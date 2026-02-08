米蘭冬奧｜谷愛凌首場比賽失誤摔倒　回應稱奧運壓力真的不同

2月7日，米蘭冬奧會自由式滑雪女子坡面障礙技巧資格賽在利維尼奧雪上公園舉行。谷愛凌在首輪出現重大失誤的情況下，第二輪頂住壓力，以資格賽第二名的成績晉級。



谷愛凌出戰米蘭冬奧。（@青蛙公主愛凌）

資格賽中，26名選手各有兩次滑行機會，取每人較高的成績排名，前12名才能進入決賽。谷愛凌在所有選手中第2個出場，但剛出發就在第一個道具上摔了下來，最後僅得到1.26分。第二輪滑行，谷愛凌拿到75.30分，一躍上升至資格賽第二名，順利晉級決賽。

2026年米蘭冬奧會，自由式滑雪女子坡面障礙技巧資格賽2月7日在利維尼奧雪上公園舉行，中國選手谷愛凌在比賽中摔倒。（REUTERS/Marko Djurica）

2026年米蘭冬奧會，自由式滑雪女子坡面障礙技巧資格賽2月7日在利維尼奧雪上公園舉行。圖為中國選手谷愛凌。（REUTERS/Gonzalo Fuentes）

《新華社》報道，谷愛凌在賽後接受採訪時說：「今天（首輪）真的不是賽道的問題，就是因為奧運會的這種壓力，跟其他賽事真的是有不同。再怎麼說不要有壓力，到了那個地方，壓力就是會上來。」

當天，另外兩名中國選手韓林杉與劉夢婷也分別以資格賽第5和第11的成績闖入決賽。決賽將於9日進行，與資格賽不同的是，每一位選手將有3次滑行機會，取成績最高的一輪排名。

