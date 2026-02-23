11大戰略科技版圖生變　中國在核心科技全面逼近韓國

官媒《參考消息》今（23）日引述韓媒報道指出，在韓國重點布局的11大領域、136項核心科學技術中，2022年至2024年間，中韓技術水平差距出現變化。在戰略技術領域中，韓國唯一保持領先的二次電池技術，最新評估顯示已被中國反超。



根據韓聯社報道，韓國科學技術情報通信部近期向國家科學技術諮詢會議提交《2024年度技術水準評估結果（草案）》。報告顯示，以全球最高技術水準國家美國為基準，去年韓國與美國的技術差距為2.8年，中國與美國的差距為2.1年，中韓之間相差0.7年。

報告指出，韓國與美國之間的技術差距由2022年的3.2年縮小至2024年的2.8年，減少0.4年；但在對華比較方面，韓國於2022年被中國超越，當時差距為0.2年，到2024年該差距再擴大0.5年。

2025年10月29日，在浙江省湖州市長興縣的10千伏長興雉城儲能電站內，工作人員在蓄電池室內檢測並網後單個蓄電池電壓。（新華社）

在具體領域方面，二次電池技術的變化尤為明顯。報道指出，2022年韓國在二次電池領域曾獨居第一，當時領先0.9年。但2024年的評估結果顯示，中國已躍居第一，韓國與中國之間形成0.2年的技術差距。

韓聯社引述《2024年度技術水準評估結果（草案）》內容指出，在韓國重點布局的11大領域、136項核心科學技術中，韓中技術水準差距在2022年至2024年間呈現擴大趨勢，顯示雙方在戰略科技領域的競逐態勢更加明顯。

報道並指出，相關評估以美國作為全球最高技術水準的基準國，對主要國家進行相對比較，以年數形式呈現技術差距。