谷愛凌vs劉美賢成話題　胡錫進：讓中國人更看清美國社會小肚雞腸

在本屆冬奧，代表中國參賽的谷愛凌（Eileen Gu）與代表美國參賽的劉美賢（Alysa Liu）成為話題人物。官媒《環球時報》前總編輯胡錫進在微博發文稱，通過谷愛凌和劉美賢這件事，讓很多中國人更加看清了美國社會、包括輿論界和政界的小肚雞腸（意指度量狹小、心胸狹窄）。



冬季奧運2026花式溜冰女子個人決賽，劉美賢（Alysa Liu）力壓兩位日本強敵贏得金牌。（路透社）

2月22日，米蘭冬奧會自由式滑雪女子U型場地技巧決賽中，中國選手谷愛凌奪金。（新華社）

胡錫進稱，今年美國副總統萬斯和財政部長貝森特直接點名批評谷愛凌，聲稱「在美國長大理應為美國效力」。而劉美賢則被美國輿論狂讚，不僅把她對美國的「忠誠」與谷愛凌的「不忠」做對比，而且還大肆渲染其父80年代末流亡美國的背景，稱她為「XX二代」（編按：「六四二代」），將對她的宣傳高度意識形態化。胡錫進形容，「給體育摻入這麼多尖銳的政治內容，真的很low」。

胡錫進稱，通過谷愛凌和劉美賢這件事，讓很多中國人更加看清了美國社會、包括輿論界和政界的小肚雞腸。他們對谷愛凌的攻擊以及拿劉美賢當「正面楷模」貶損她，這哪裡像是一個開放社會所應有的表現？每個國家都有民族主義，也都有相對「狹隘」的一面，但美國的這一點即使拿到世界上橫向去比，也屬於很寒摻的。

胡錫進稱，需要指出的是，中國國內也有一些人跟著美國輿論讚劉貶谷，他們可能自己都沒意識到，「他們跟美國『MAGA』那幫紅脖子鄉巴佬混到了一起，而他們還自以為讚劉貶谷是美國『高尚的意識形態』」。

胡錫進最後稱，有人說，谷愛凌是出於利益才代表中國隊出戰的。他不排除谷愛凌有這樣的考慮。但那又怎麼樣？今天的中國強大了，能夠為代表中國隊出戰的谷愛凌提供她代表美國隊出戰實現不了的利益，她看得準，選擇了中國隊，這是中國發展所聚攏起的磁石效應。未來會有更多才俊投到中國麾下，谷愛凌代表了一種先聲，這又有什麼不好？他為谷愛凌驕傲，同時更為中國強大所衍生出的吸引力而驕傲。