中國部分軍事領域超越西方　《瓦森納安排》迎來尷尬的30周年

冷戰後，美國於1996年牽頭成立的《瓦森納安排》（全稱為《關於常規武器和兩用物品及技術出口控制的瓦森納安排》），是現有42個成員國的全球常規武器與軍民兩用物項及技術轉讓的出口管制機制，限制非成員國獲取尖端防務技術與裝備。



香港《南華早報》24日稱，長期以來，《瓦森納安排》被視為西方孤立中國的象徵，帶有明顯敵意與羞辱色彩，但這種「敵對」壓力，反倒成為中國推動防務技術自給自足的重要動力。

報道指出，這種堅定不移的自主創新，讓《瓦森納安排》在成立30周年之際陷入諷刺境地——如今中國的軍事技術已追平西方國家，部分領域甚至實現了超越。

事實有目共睹：中國已列裝吸氣式高超音速導彈與大功率激光武器，配備電磁彈射的大型無人機航母正在海試，第六代隱形戰鬥機密集試飛，人形機器人與機器狗在技術和產能上均居全球領先；同時，中國也是可用於武器裝備與網絡戰的半導體、量子計算組件的重要生產國。

報道援引多個可靠消息源表示，中國的快速發展，讓這一旨在「孤立中國」的國際機制陷入兩難：若繼續將中國排除在外，隨著中國掌握更多先進技術並成為關鍵供應商，該機制的出口管制清單將日漸失效；若接納中國，又擔心會被視為中方的重大政治勝利，美國、日本等關鍵成員國大概率會強烈反對。

福建艦的電磁彈射。（央視）

不過，這種糾結或許只是西方的一廂情願。一位維也納外交消息人士告訴港媒，盡管《瓦森納安排》對新成員開放，但中國「從未正式申請加入」。

綜合中國外交部官網信息，2004年至2008年，中方與《瓦森納安排》共舉行五輪對話會，雙方就常規武器及兩用物項出口管制相關問題深入交換意見，實現了增進相互了解、借鑒經驗的目標。

上述消息人士補充稱，中方通過參與定期通報掌握《瓦森納安排》進展，機制方面也與中方官員保持溝通。若中方提出加入申請，將獲得與其他國家同等的對待。

但加入該機制的條件，除需為相關技術生產與出口國、建立有效的國內管制體系外，還需獲得全部42個成員國的一致同意。該機制成員國以西方發達經濟體為主，包括美國、英國、法國、日本等，也涵蓋俄羅斯、保加利亞、羅馬尼亞等獨聯體及原華約國家。該消息人士稱，俄羅斯、美國、韓國、日本等成員國，對中國的申請「可能存在不同看法」。

此外，該消息人士還表示，《瓦森納安排》希望包括中國在內的非成員嚴格執行出口管制，以營造「公平競爭環境」，這也是其出口管制清單公開供各國參考的原因，目前已有多國直接採用該清單。

《瓦森納安排》延續了其前身——為對抗蘇聯等社會主義國家而設立的「巴黎統籌委員會」（簡稱「巴統」）的兩用清單和軍品清單。

信息支援部隊在去年9月3日閱兵場上首次亮相。（新華社）

管控清單分為兩大類：一份是軍民兩用商品和技術清單，涵蓋了先進材料、材料處理、電子器件、計算機、電信與信息安全、傳感與激光、導航與航空電子儀器、船舶與海事設備、推進系統等9大類；另一份是軍品清單，涵蓋了各類武器彈藥、設備及作戰平台等共22類。

儘管《瓦森納安排》聲稱不針對任何國家和組織、不妨礙正常民間貿易、不幹涉合法獲取自衛武器的權利，但實則具有明顯的集團性，且帶有針對發展中國家的傾向。

同時，該機制雖規定成員國可自主決定是否發放敏感產品和技術出口許可證，並自願向其他成員國通報相關信息，但實際上，各成員國在重要技術出口決策上深受美國影響，多要看美國臉色行事。

作為目前全球最先進極紫外（EUV）光刻機的唯一供應商，荷蘭的阿斯麥（ASML）就在《瓦森納協定》的影響下，對中國禁售高端光刻設備，阻礙了中國在芯片製造領域的發展。

從「巴統」到《瓦森納安排》，本質上都是美國糾集盟友開展的活動，其目的就是拉幫結派形成對華技術圍堵，在高技術領域孤立中國、將中國鎖定在低端產業鏈。

與此同時，美國還在不斷擴大「實體清單」和「未經核實清單」範圍，在關鍵技術、新型技術領域對華實施出口管制，以此維護自身的技術優勢。

然而，圍堵沒有鎖住中國的發展，反而倒逼出一條獨立自主的科技與國防現代化道路。如今，站在成立30周年的節點上，《瓦森納安排》正陷入自身製造的悖論：越是想靠排他性規則維持優勢，就越會被技術發展的大勢所拋棄；越是被當作遏制工具，就越失去多邊機制應有的公信力。

歷史已經證明，依靠集團對抗和技術封鎖構建的秩序難以長久，真正穩定的國際安全格局，只能建立在開放、公平、非歧視的多邊合作之上。而中國，既不會被舊有的排斥機制定義，也將繼續以自身的發展與貢獻，影響未來全球技術治理的走向。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

