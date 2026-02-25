上海樓市歷史性鬆綁！非滬籍繳1年社保能買樓　公積金最高貸324萬

2月25日，上海市住房城鄉建設管理委等五部門聯合印發《關於進一步優化調整本市房地產政策的通知》（市場稱作「滬七條」），其中非滬籍購房社保年限大幅放寬、外環內外限購鬆綁，公積金首套最高貸240萬（人民幣，下同）、疊加政策可達324萬，全方位支持剛需與改善型購房需求。



綜合《澎湃新聞》等報道，新推出的「滬七條」是針對住房限購、住房公積金以及房產稅開展的又一輪系統性優化。新政最直觀的突破在於大幅降低了非戶籍人口的購房門檻。過去橫亙在無數「新上海人」面前的五年社保「高牆」，如今被直接縮短至一年；而社保滿三年者，更可獲得購買二套房的資格。

「滬七條」是針對住房限購、住房公積金以及房產稅開展的又一輪系統性優化。（Getty）

其中，社保或個稅繳納滿1年的群體，在外環外購房不受套數限制，在外環內限購1套。針對社保或個稅繳納滿3年及以上的非滬籍群體，則允許其在外環內增購1套住房，意味著在外環內最高可持有2套住房，與滬籍家庭平權。這是上海首次在核心城區向非滬籍開放二套改善性住房需求。

值得注意的是，新政對於持有《上海市居住證》滿5年的非滬籍群體開闢獨立購房通道，不再要求同時提供社保或個稅證明，直接賦予其在全市範圍內限購1套住房的資格。

上海外環隧道。（央視新聞)

新政另一大亮點是優化住房公積金貸款政策，將家庭購買首套住房的公積金貸款最高額度上限從160萬元提高至240萬元，若疊加多子女家庭和購買綠色建築最高貸款的上浮政策，新政後上海公積金個人貸款最高額度可達324萬元，此額度水平已處於全國領先。

據報道，上海中原地產分析師盧文曦指出，此次政策的誠意度也相當高，限購方面尺度也基本到位，政策的持續優化，正逐步將更多長期工作、生活在上海的人群納入合理購房通道。

專注國內房地產市場發展研究的民間研究機構克而瑞稱，本次政策調整力度超出預期，並非簡單的「托市」之舉，而是針對特定群體實施的精準「助力」。

特別是對非滬籍購房群體的限購門檻及購房套數進行了具有歷史性意義的放寬，同時輔以公積金與稅收政策，形成了支持剛性需求與改善型需求的「組合拳」。