最高法：徹底摧毀緬北明家白家　39人判無期以上刑罰其中16人伏法

央視報道，最高人民法院今天（26日）舉行新聞發布會介紹人民法院依法懲治電信網絡詐騙、侵財犯罪工作情況。



最高法指，關於緬北「四大家族」犯罪集團案，明家、白家兩大犯罪集團案已完成全部審理程序，39人被判處無期徒刑以上刑罰，其中16人被判處死刑立即執行，兩大跨境武裝犯罪集團被徹底摧毀，有力打擊了境內外不法分子的囂張氣焰。



明家集團主案一審開庭。（央視）

緬北電信網絡詐騙犯罪集團重要頭目明國平、明菊蘭、明珍珍，被成功緝拿歸案。（公安部）

最高法指，人民法院堅持「出重拳、下重手」，從定罪、量刑、財產處置等方面落實從嚴懲處要求，堅決打擊電信網絡詐騙犯罪，遏制犯罪高發多發態勢。

對於跨境電詐犯罪集團的首要分子和骨幹成員，以及所涉故意殺人、故意傷害、綁架等暴力犯罪，堅決從嚴打擊。截至2025年底，全國法院已一審審結涉緬北電詐犯罪案件2.7萬餘件，判處緬北電詐回流人員4.1萬餘人。

白家電詐園區。（央視新聞）

在依法嚴懲犯罪的同時，人民法院始終堅持追贓挽損並重，注重在刑事審判全流程、各環節持續追贓挽損，督促犯罪分子主動退贓退賠，最大限度為受騙群眾挽回經濟損失。

此外，根據被告人的犯罪情節、危害後果以及獲利情況等，加大財產刑適用力度，剝奪犯罪分子通過犯罪獲得的非法經濟利益，最大限度削弱其再犯罪的經濟基礎，切實實現「打財斷血」的司法效果。