劉世芳被爆外甥大陸賺錢再向其提供政治獻金　國台辦宣布介入調查

今日（2月27日）有媒體爆出，台灣內政部長劉世芳的外甥擔任台灣某間公司總經理，同時也在江西、廣東、雲南等地的鋰電池相關公司擔任高管，並向她輸送政治獻金。



對此，國台辦發言人陳斌華表態稱，正在依法依規查處相關問題，絕不允許「台獨頑固分子」及其親屬在大陸投資經商謀利。今年1月7日，國台辦發言人陳斌華宣布，將台灣內政部長劉世芳、台灣教育部長鄭英耀列為「台獨」頑固分子，依法實施懲戒。



有媒體爆出，劉世芳外甥在內地投資謀利，向她提供政治獻金。（聯合報圖片）

傳外甥在內地投資謀利 兩年來往內地14次

據大公文匯網報道，劉世芳的外甥顏文群1986年8月出生，目前擔任台灣某公司總經理，該公司成立於2009年，主要負責鋰電池負極材料製造，分別投資江西、廣東、雲南等地三家公司。

其中，江西某公司2025年實現營業收入2.95億元（人民幣，下同），顏文群在該公司擔任董事長。廣東某公司2021年至2024年累計產值2.1億元，高峰期年產值近億元，公司曾獲得高新技術企業培育補助及稅收優惠、扶持科技發展資金、創新創業大賽獎金等累計151萬元，顏文群自2024年起擔任該公司董事。雲南某公司2021年至2024年營業額近億元，共獲得獎金、投資補助、稅收優惠等獎補共1664萬元，顏文群擔任公司法定代表人。

報道指，顏文群曾向劉世芳提供政治獻金，近年來因公司業務頻繁往來兩岸，2023年至2025年先後14次來過內地。

國台辦發言人陳斌華稱，正在依法依規查處相關問題。（網絡圖片）

國台辦宣布介入調查要嚴懲

針對上述關於劉世芳的報道，國台辦發言人陳斌華稱，已注意到有關報導，正在依法依規查處相關問題，決不允許「台獨」頑固分子及其親屬在大陸投資經商謀利，決不允許支持「台獨」、破壞兩岸關係的人一邊在大陸賺錢、一邊幹「吃飯砸鍋」的事。

陳斌華說，「台獨」是絕路，搞「台獨」害人害己。「台獨」頑固分子品行低劣，唯利是圖，令人不齒；「台獨」分子及為其提供支持的企業、個人，破壞台海和平穩定、損害兩岸同胞利益，必遭嚴懲。希望廣大台灣同胞看清「台獨」頑固分子的虛偽面目與醜惡本質，自覺與其劃清界限，堅決反對「台獨」分裂行徑，共同維護台海和平穩定。