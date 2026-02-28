第二艘國產大型郵輪「愛達·花城號」預計5月底出海試航

2月27日從中船上海外高橋造船獲悉，中國第二艘國產大型郵輪「愛達·花城號」目前進展順利，建造進度達92%，計劃於3月中旬出塢，轉入碼頭繫泊調試階段。按計劃，該船將於5月底出海試航，2026年底前交付。



據了解，第二艘國產大型郵輪「愛達·花城號」總噸位14.19萬噸，較國產首艘大型郵輪「愛達·魔都號」更大、更長，該船以嶺南文化為主題，引入了更先進的科技和AI技術，新增多種房間類型，並配置更具體驗感和娛樂化的設施。

郵輪離開船塢靠泊碼頭也被稱為出塢，標誌著郵輪完成主體建造工作後，將進行全船設備、系統安裝後的調試與試驗，為出海試航做最後準備。

「愛達·魔都號」( Adora Magic City ) 郵輪。（微博＠太陽花迎夏）

外高橋造船郵輪項目部部長韋勝聖介紹，第二艘國產大型郵輪目前建造進度達92%，較計劃提前1至2個百分點。「3月中旬，我們將進行起浮試驗，這是郵輪建造的關鍵節點。值得一提的是，相比首艘國產大型郵輪提前進行了內測，該船的傾斜試驗將嘗試一次通過，這充分證明第二艘國產大型郵輪建設進度和狀態非常好。」

自建造首艘國產大型郵輪以來，外高橋造船持續推進自主可控的本土供應鏈建設。外高橋造船副總經理陳劍威表示，兩艘郵輪為同期簽約、同設計體系，主要裝備與採購方面無重大變化。

在首艘郵輪基礎上，團隊在納米絕緣材料、部分主要裝備、數字娛樂系統等領域開展國產化替代，同時對內裝領域國內21家供應商開展調研，增強本地化供應鏈保障能力。「按價值統計，第二艘郵輪國產化率有所提升，目前大約在35%左右，後續新船的國產化率有望實現大幅提升。」

中國第二艘國產大型郵輪「愛達·花城號」目前進展順利，建造進度達92%，計劃於3月中旬出塢。（上觀新聞）

同時，外高橋造船還積極開拓國內和國際市場郵輪訂單，並逐漸推廣國產化供應鏈體系。韋勝聖透露：「我們希望通過這兩艘船的經驗，能夠掌握中國郵輪建造方法和標準，培養自主設計、自主配套、自主建造、自主運營能力，從全鏈條全生命週期對中國郵輪進行推廣。」

據了解，外高橋造船2025年度交付29艘船舶，累計270.65萬載重噸，超額完成7艘，兩個船塢首次實現雙塢年度各八批次出塢。2026年計劃交付超20艘船舶，除了第二艘國產大郵輪外，還包括汽車運輸船（PCTC）、油船、中型集裝箱船等船型，總產值預計超150億元（人民幣）。目前公司手持訂單已排產至2029年。