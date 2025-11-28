愛達郵輪更改明年第一季度航線計劃　聚焦韓國及東南亞　沒有日本

愛達郵輪周五（28日）宣布更改2026年第一季度航線計劃，旗下首艘國產大型郵輪愛達·魔都號與「藝術之船」愛達·地中海號，將以差異化的航線布局，聚焦韓國及東南亞熱門目的地。而在中日關係緊張下，新的航線計劃中沒有日本。



報道指，2026年第一季，愛達·魔都號將繼續以上海為母港，推出多個5天4晚和6天5晚的國際郵輪航線，帶領賓客到訪濟州、釜山及首爾等經典目的地。愛達·地中海號則將以廣州為母港，推出多條5天4晚和6天5晚的郵輪航線，造訪多個越南旅遊勝地，包括峴港、下龍灣、順化等。此外，愛達·地中海號還將推出中長航線，覆蓋越南、菲律賓、馬來西亞、文萊等國的熱門目的地，為大灣區的旅客提供豐富的郵輪度假選擇。

2026年1月的更新航線已在愛達郵輪官網和微信小程序公布。而在新公布的航線中，釜山、首爾（仁川）、芽莊（金蘭）等為愛達郵輪首次到訪的目的地。

目前，愛達郵輪旗下兩艘大型郵輪——首艘國產大型郵輪愛達·魔都號和「藝術之船」愛達·地中海號投入營運。至於第二艘國產大型郵輪愛達·花城號現已實現全船貫通，計劃於2026年完成交付並在廣州南沙開啟國際航線。

2025年11月24日，路透社引述韓國濟州島政府網站發布的通知顯示，前往韓國濟州島的中國遊輪「愛達魔都號」已更改12月份的行程安排，取消原定停靠日本福岡、佐世保和長崎港口。（愛達郵輪網站）

據早前報道，中日關係因日本首相高市早苗的「台灣有事論」急劇惡化，外交部更鄭重提醒民眾不要前往日本旅遊，而愛達·魔都號日前則臨時取消遊客在沖繩宮古島的下船旅遊行程，在平良港稍作停靠後，就直接返回中國。路透社引述韓國濟州島政府網站發布的通知顯示，前往韓國濟州島的愛達·魔都號已更改12月份的行程安排，取消原定停靠日本福岡、佐世保和長崎港口。