以色列伊朗開戰　當地華人躲酒店地下防空洞　領空關閉從陸路撤離

2月28日，以色列聯同美國向伊朗發動空襲，首都德黑蘭等地傳出爆炸聲。有伊朗華人拍下爆炸後的現場畫面，天空升起蘑菇雲，稱已經做好隨時撤離的準備。 另有華人連夜買機票想離開，卻發現領空關閉，只能走陸路離開；更有華人稱，她的母親前兩天去了德黑蘭，目前斷網失聯。



隨後伊朗方面稱，已經準備展開報復。有以色列華人稱，窗外警報呼嘯，因為擔心公寓樓的防空洞不夠堅固，他們去了附近一家酒店地下三層的防空洞。



在伊朗生活12年 如今要隨時撤離

據《瀟湘晨報》報道，王女士是河南新香人，已經在伊朗生活12年，目前在德黑蘭經營一家華人酒店，「目前酒店經營收到明顯衝擊，我們已經讓廚師回國了，現在只做招待，現在酒店只剩兩個客人。」

王女士表示，她的合夥人已經包車抵達亞美尼亞邊境口岸附近，做好了隨時撤離的準備。

伊朗2026年2月28日遇襲，德黑蘭發生爆炸，圖為一位在爆炸後找地方躲避的居民（WANA/Handout via REUTERS）

華人連夜買機票離開但領空已關閉

《極目新聞》報道，28日下午4时许，一名從事波斯語翻譯工作的華人稱，27日晚看到中國領事館發佈關於緊急撤僑的通知後，便連夜購買了航班準備離開德黑蘭，但沒想到還沒坐上航班，空襲就來了。

這名華人看到朋友傳給他的照片，28日上午，街頭發生爆炸，一棟建築物上升起白色煙霧。隨後他緊急收拾行李，卻發現領空已被關閉，目前只能走陸路離開德黑蘭。

有華人母親在德黑蘭失聯

《極目新聞》報道，一名華人表示，她的母親前兩天去德黑蘭，沒想到就碰上了轟炸，目前在伊朗已斷網「無法發送和接收消息，也接不到電話，只能通過國際電話打回國內。」這名華人很擔心母親的狀況。

另外，在一個國內和伊朗華人通消息的互助群內，很多人也表示，從下午3時許開始，就聯繫不上伊朗境內的客戶和家人，懷疑已斷網。

以色列華人：躲酒店地下三層防空洞

有網民在微博轉發一位以色列華人影片，對方稱「戰爭開始了。手機發出刺耳的尖嘯，窗外警報呼嘯。我們公寓樓的防空洞不夠堅固，我們去了附近一家酒店地下三層的防空洞。到這裡才知道，這是戰爭開始的警報。從此時此刻起，我們就進入戰時模式了。」