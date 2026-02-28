以色列美國空襲伊朗　特朗普：伊朗民眾把握政權更迭機會｜有片

以色列與美國2月28日向伊朗採取軍事行動，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發表講話，指伊朗多年來對美國發動多次襲擊，並強調德黑蘭方面永遠都不可以擁有核武。



特朗普透過自家社交平台Truth Social發表長達8分鐘錄影講話，提到伊朗政權在過去47年一直高呼「美國去死」，並多次在各地發動針對美國人的攻擊，包括在德黑蘭大使館挾持美國人數百天、襲擊美國船隻等，又指伊朗政府最近血腥鎮壓當地的示威者，認為伊朗是世上最大的恐怖主義資助國家。他強調今次軍事行動的目標是消除伊朗政權逼近的威脅，以保護美國民眾。

特朗普形容伊朗政權是一批強硬和糟糕的人所組成，並指德黑蘭方面企圖重組核計劃。他表明伊朗永遠都不可以取得核武，華府將確保對方無法取得核武，破壞伊朗導彈及其工業，同時會殲滅伊朗海軍。

特朗普：伊朗民眾別錯過政權更替黃金機會

他要求伊朗伊斯蘭革命衛隊投降，承諾對方可獲人道對待，否則可能面臨死亡。特朗普亦強調 華府已經採取所有步驟，減低區內美國人員的風險，但警告可能會有美國人傷亡。

伊朗2026年2月28日遇襲，德黑蘭發生爆炸及冒煙（WANA/Handout via REUTERS）

美國和以色列官員估計今次軍事行動或需時數天，特朗普呼籲伊朗民眾留在安全地方，指他們等待軍事行動結束後推翻現政權。他稱伊朗民眾長年來向美國求助但不果，如今則可能是千載難逢的機會，呼籲不要錯過。