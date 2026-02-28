以色列美國襲伊朗　美議員批特朗普未獲授權　國會醞釀決議限動武

以色列（Israel）2月28日聯同美國對伊朗（Iran）發動空襲，美國共和黨議員馬西（Thomas Massie）形容特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府參與空襲是未經授的戰爭行為。與此同時，國會民主黨人正推動下週就馬西有份聯合提出的《戰爭權力決議》進行投票，以限制特朗普在未經國會批准的情況下對伊朗採取任何進一步行動。



美媒《政治報》（Politico）報道，眾議院和參議院的民主黨人27日曾承諾，他們將於下週國會復會時，推動就決議進行強制投票。

馬西此前在社交媒體X發文，強調國會據憲法必須就戰爭決定進行投票，而他一向把美國放在第一位，因此意味他將投票反對美國在中東發動更多戰爭。

報道指，參議院共和黨領袖去年雖成功阻止了一項類似的決議，但眾議院共和黨人如今面臨更棘手處境，承受不起任何進一步的倒戈。

+ 1

特朗普如今已證實美軍參與新一輪對伊朗的打擊行動，路透社引述美國官員透露，美軍預計將對伊朗展開為期數天的軍事行動。