以色列美國襲伊朗　中國多個旅行社暫停赴伊遊　有航班受影響返航

中東局勢急劇升級，據新華社援引中東媒體2月28日報道，美國與以色列發動聯合軍事打擊伊朗後，除以色列本土外，巴林、阿聯酋、卡塔爾、沙特阿拉伯、科威特等多國也相繼傳出爆炸聲。伊朗隨後對以色列及美國在中東軍事目標發起報復性導彈攻擊，導致地區多處防空警報響起、領空關閉，衝突迅速波及海灣阿拉伯國家。



事件引發全球航空交通大亂。當地華人向內媒反映，多架飛往中東的航班緊急備降或返航。北京時間28日下午6時許，多家旅行社消息指，部分中東旅遊團已取消，伊朗相關線路全面暫停。



美國與以色列發動聯合軍事打擊伊朗後，現場冒出濃煙。（極目新聞）

據《極目新聞》報道，攜程武漢門店工作人員表示，近期中東遊已無法成行，相關航班多數取消，恢復時間待定。旅客退款需按合同執行，只能退還未產生費用。另一門店則稱，目前仍在等待官方通知，若無全面禁令，部分線路或可繼續，但建議旅客密切關注。

在黎巴嫩從事旅遊的湖北籍趙女士發文指出，其所在「愛米旅遊」已暫停所有中東新團及詢價，全力保障地面團組安全：密切監控航班，提供土耳其、埃及、歐洲或非洲繞道回國備案；對已購票但未抵達的團組，暫緩酒店、車輛及地接預訂，靜待航司通知。

中國駐伊朗使領館於當地時間2月28日發布特別提醒：在伊中國公民務必密切關注形勢，保持鎮定，提高警惕，加強安全防範，立即做好緊急避險，切勿前往敏感地點或人員密集場所。如遇緊急情況，請及時撥打當地警方報警，並聯繫使領館。