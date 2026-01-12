伊朗示威｜中國客由德黑蘭返上海：拜託朋友用公司專網才買到機票
撰文：許祺安
出版：更新：
伊朗反政府示威進入第三周，1月8日，伊朗政府決定全國關閉互聯網。據《南方都市報》報道，有乘坐1月9日從德黑蘭飛往上海航班的中國公民表示，其拜託當地朋友用其公司的專網才買到機票，並與家人取得聯繫。
1月12日，伊朗逐步蔓延全國的示威踏入第十六天。上周四（8日）晚上8時，伊朗各地大批人民響應17歲使流亡海外的末代王儲禮薩巴列維（Reza Pahlavi）的呼籲而上街，伊朗政府決定全國關閉互聯網，在資訊封鎖之下實行強硬鎮壓。
據《南方都市報》，1月12日，有乘坐9日從德黑蘭飛往上海航班的中國公民表示，自己當時是拜託當地朋友買到的機票，「我是拜託當地朋友用其公司的專網才買到機票，並與國內家人取得聯繫的」。
該名中國乘客稱，自己最初購買的是南航從德黑蘭飛往北京的航班，但是該航班被臨時取消了。在朋友的幫助下，買到了9日從德黑蘭飛往上海的航班。其購買的商務艙機票價格在人民幣9000元左右，有看到同行者購買的經濟艙價格為人民幣2000元以上，但目前回國機票的價格可能有所上漲。
