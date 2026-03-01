遠離跳台疑退役？　全紅嬋站在職涯十字路口　未來三種走向曝光

2月28日，2026年跳水世界盃蒙特利爾站女子10米台預賽落幕，全紅嬋再次缺席。《北青體育》消息，全紅嬋因腳踝傷病反覆及訓練不系統，長期未回歸國家隊，個人與隊伍均未給出明確說法。業內與媒體根據現狀，梳理出全紅嬋未來最有可能的3種走向。



《北青體育》消息，全紅嬋接連缺席重要賽事，與傷病困擾及長期訓練不系統有極大關係。

在北京舉行的2025年世界泳聯跳水世界杯總決賽女子10米台決賽中，中國選手陳芋汐、全紅嬋分別以431.25分、409.80分的成績獲得冠、亞軍。圖為全紅嬋在決賽後。（新華社）

2024年8月6日，冠軍全紅嬋（右）、亞軍陳芋汐在巴黎奧運會跳水項目女子10米跳台頒獎儀式上合影。（新華社）

作為中國跳水隊的頂尖選手，全紅嬋憑藉極高的天賦和動作精度橫掃世界賽場。然而，高強度的訓練與頻繁的比賽，對她的身體造成極大負荷，尤其是腳踝、腰部等關鍵部位，累積了難以快速恢復的運動損傷。同時，因身體狀態未達標，全紅嬋無法參與國家隊系統合練，競技狀態難以維持在頂級水準。

現實的困境，讓全紅嬋暫時遠離跳台，沒有官宣退役，沒有明確復出時間，沒有傷病詳細進展，令外界對她的未來充滿猜測與擔憂。業內與媒體結合全紅嬋當前的身份、狀態與發展環境，梳理出3種最具可行性的職業路徑。

11月2日，廣東隊全紅嬋（右）與隊友王偉瑩在比賽後擁抱。（新華社）

11月2日，廣東隊組合全紅嬋/王偉瑩在女子團體賽雙人10米跳台項目比賽中。最終，廣東隊奪得冠軍。（新華社）

2025年11月11日，廣東隊選手全紅嬋到比賽現場觀賽。（新華社）

一：康復調整，等待時機重返國家隊

全紅嬋仍屬國家隊編制，隊伍為其保留位置，並未放棄。若腳踝傷病痊癒、技術重建完成，恢復系統訓練後，她仍有望通過國內選拔賽重返國家隊，繼續衝擊2028年洛杉磯奧運。

二：淡出一線，轉型跳水教練

效仿奧運冠軍師兄謝思埸，回到廣東跳水隊擔任教練，將大賽經驗、技術理解及「水花消失術」傳授給年輕隊員，不必再承受高強度訓練與傷病折磨，留在跳水領域深耕，是最穩妥、最貼合專業的路徑。

全紅嬋生活照（微博@全紅嬋）

三：完成學業，轉向校園體育或體育管理

目前，全紅嬋在暨南大學就讀，畢業後可留校任教，或進入廣州體育系統從事行政、推廣、體育管理等工作。憑借運動員身份與專業背景，這條路穩定、體面，也能讓她兼顧身體與長遠生活。