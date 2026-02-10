全紅嬋雜誌封面首秀　雙辮冷臉造型展現成熟新風格　網呼：長大了

內地《人物》雜誌9日正式公開2025年度封面，由全紅嬋、辛芷蕾、梁家輝、舒淇、單依純、劉家琨、稚暉君、張嘉豪擔任封面人物。其中18歲的全紅嬋以雙辮子造型、冷臉登場，瞬間衝上微博熱搜，不少網友感嘆，當年東京奧運的毛頭孩子真長大了。



綜合陸媒報導，全紅嬋首次登上主流《人物》雜誌封面，突破傳統運動形象，以黑色皮質上衣搭配雙辮子造型亮相，冷峻眼神展現超越年齡的力量感。此次與辛芷蕾、梁家輝、舒淇等各領域佼佼者同框，標示她從「天才少女」蛻變為兼具影響力的年輕運動榜樣。

全紅嬋被《人物》歸類為「年度體育人物」，文中寫道：

2025年，全紅嬋滿18歲，正式走入成人世界，這一年，她經歷了殘酷的身體發育和傷病，休息和調整後，她重新站上全運會的賽場，並收穫了女子團體雙人十公尺跳台的金牌。

文中還寫下，「全紅嬋的18歲，通往成人世界的道路充滿複雜和困惑，但她始終在追求快樂、製造快樂，這也是中國競技體育故事中，最稀缺的運動精神，《人物》評選她為2025年度體育人物。」

據悉，這也是全紅嬋首次登上雜誌封面，迎來個人雜誌首秀。

全紅嬋先前因面臨發育難關，導致體重不斷上升，進行增肌計畫的她，也褪去未成年時纖細的身材，多了些肌肉與成熟感，再加上日前曬出，正在留長髮的照片，外型上的轉變吸引不少人按讚留言，本次雜誌照展現出，與以往少女日常完全不同的風格，瞬間引起熱議。

不少網友直呼：

「大氣，舒展，高級臉的小紅，笑容太有感染力了」

「太優秀了長髮的嬸寶笑容太甜了」

「大紅真颯啊」

「全紅嬋真的長大了，能駕馭不同風格的自己，能嘗試之前不敢嘗試的風格」

「用實力定義中國體育新偶像」



