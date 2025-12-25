陳芋汐自曝賽前曾收威脅信　談與全紅嬋友誼：並非網上言論可左右

內地跳水運動員陳芋汐近日接受採訪時透露，她曾在比賽前一日收到過威脅短信。對於部分人挑撥她和全紅嬋的關係，她則表示，我和小紅的關係不是這些言論可以去左右的，她也處在輿論的漩渦里，兩人都有很難的地方，所以也希望輿論能對我們好一點。」



陳芋汐。（新華社）

在北京舉行的2025年世界泳聯跳水世界杯總決賽女子雙人10米台決賽中，中國組合陳芋汐/全紅嬋以350.88分的總成績奪得冠軍。（新華社）

陳芋汐在近日接受水均益專訪時，稱曾在單人決賽的前一天晚上，收到一條短訊，內容是她的所有身份信息，包括身份證號、電話，「我不知道這是什麼意思，很害怕，就第一時間反映給了隊裏。」

談及遭受的網絡暴力，陳芋汐稱：「他們一直說得比較多的就是我有後台，覺得我的家庭條件好，就是因為我的父母是教練。」

2024年8月6日，冠軍全紅嬋（右）、亞軍陳芋汐在巴黎奧運會跳水項目女子10米跳台頒獎儀式上合影。（新華社）

張家齊、全紅嬋和陳芋汐曾被稱為「三小隻」。（新聞坊）

陳芋汐曾與隊友全紅嬋多次搭檔為中國跳水贏取榮譽，同時在單人比賽中也多次貢獻巔峰對決。

面對部分挑撥離間的言論，陳芋汐回應稱：「可能在網友的理解中她和我之間有非常強烈的競爭，把我們拉到對立面去談論任何事情，無論是比賽、訓練還是生活。我和小紅的關係不是這些言論可以去左右的，她也處在輿論的漩渦里，兩人都有很難的地方，所以也希望輿論能對我們好一點。」