伊朗局勢｜杜拜機場遇襲航班停飛　中國旅客滯留囤物資避難

美國與以色列2月28日向伊朗發動大規模空襲，伊朗隨即展開反擊。位於阿聯酋的杜拜國際機場（又譯迪拜國際機場）同樣遇襲，客運大樓濃煙彌漫。多位中國網民在社交平台上發文稱，在杜拜機場準備乘飛機回國，結果發現該機場所有航班停飛，大批旅客滯留候機大廳。



網傳影片顯示，杜拜機場航站樓遇襲後，現場煙霧彌漫，雜物布滿地上，大批人員疏散。

杜拜機場遇襲後，大批人員疏散。（影片截圖）

杜拜機場遇襲後，現場煙霧彌漫。（影片截圖）

《極目新聞》報道，有網民介紹，她和朋友於當地時間2月28日下午到杜拜機場，準備搭飛機回國，行李已經托運，未料人員安檢通道關閉，她們在機場大廳等候半小時後就被疏散，「那些在杜拜中轉的不知道怎麽辦」。

疏散後，她們回到其在杜拜的住處，「目前外賣也能叫到，不知道什麽時候能回國，還是按習慣囤了點物資」。她又稱，有住在杜拜其他區的朋友目擊導彈碎片落地，但她沒有看到，也沒有聽到聲音。

杜拜機場停飛所有航班，大批旅客滯留候機大廳。（極目新聞）

另一名網民稱，她本來是2月28日晚乘坐從杜拜回國的飛機，但到機場時發現已關閉，只好折返，後來聽說杜拜機場遇襲。

杜拜機場航站樓遇襲。（影片截圖）

杜拜機場遇襲後，大批人員疏散。（影片截圖）

《央視新聞》引述阿拉比亞電視台報道，阿聯酋已關閉部分領空。2月28日晚，阿聯酋航空Emirates公布，由於多地空域關閉，阿聯酋航空已暫停往返杜拜的所有航班。