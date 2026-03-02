伊朗局勢｜廣州旅行團滯留巴林：轟炸點近在咫尺　只想遠離戰場

2月28日，以色列及美國對伊朗展開大規模軍事行動，空襲伊朗境內多個據點；伊朗隨即反擊，巴林等駐有美軍基地的國家成為目標。

《南方都市報》報道，來自廣州的遊客徐女士稱，2月28日巴林被轟炸，房間內的玻璃和床都在抖動，原本住在13樓的她「行李都不要了馬上跑下來，後來換了7樓，還是害怕，晚上就直接在酒店大堂睡了」。目前，她和母親及其他團友共11人滯留在巴林郊區一酒店內，當地轟炸點離酒店極近，警報聲不斷。



徐女士與母親參加了「廣之旅」旅行團，一共11人，除了徐女士，其他團友大多是50歲到70歲的長者。旅行團2月26日抵達巴林，原定在當地旅行兩天，3月1日飛往卡塔爾，玩幾天後回國。

徐女士和媽媽將行李搬到酒店大堂睡覺。（南方都市報）

徐女士介紹，2月27日旅行團按原定計劃外出遊覽，但從2月28日起，巴林市區陸續有滾滾濃煙，中午傳出警報聲，「本來要去市區吃午飯，我們沒敢去，馬上回了酒店」。她表示，巴林是個小國，開車40分鐘便能橫穿，轟炸點離酒店並不遠，「聲音特別大，導彈無論炸在哪裏對我們都有影響」。

2月28日，位於巴林的美國第五艦隊服務中心遭導彈襲擊，當地拉響防空警報，並要求民眾盡快前往附近的安全地點。

2026年2月28日，伊朗反擊美國，空襲美國在中東的多個軍事基地，巴林境內冒煙（Reuters）

襲擊發生後，遊客們共同陷入等待的僵局。徐女士稱，她得悉可經沙特離開，但旅行社沒有任何撤離計劃，也沒安排團友去沙特，旅行社工作人員僅稱「目前沒有什麽好的方案，只能說關注局勢」。她曾提出要從沙特離開，「旅行社便說要簽協議，離團發生意外他們不負責」。

徐女士拍攝到的襲擊情況。（南方都市報）

徐女士的朋友曾幫她打通中國駐巴林大使館的電話，對方提到要麼從巴林通關去沙特，或在酒店等通知，「我帶著我媽，還有一個媽媽的阿姨朋友，我們不敢打包票離團自己走」。

徐女士提到，曾有人表示可以找車去沙特，每人3000元人民幣，「但我怕半路被敲詐，更怕路上不安全。沙特那邊也有美軍基地，我也害怕發生轟炸」。她已在外交部「領事直通車」微信小程序登記緊急求助，但暫未得到回覆，「現在我唯一的訴求就是盡量遠離戰場，哪怕先不回國，去到其他安全的國家都好」。