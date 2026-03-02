美國以色列襲伊朗　學者：習特會「大交易」可能性降低

美國與以色列2月28日啟動對伊朗的聯合軍事攻擊行動，引發伊朗對以色列及周邊波斯灣阿拉伯國家的報復性攻擊，並持續造成區域強烈軍事對抗。伊朗最高領袖哈梅內伊也在空襲行動中喪生，伊朗隨後宣布全國哀悼40天。



針對這場迅速升級的戰事，台灣淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳接受台媒《中央社》訪問時指出，伊朗雖非中國在中東最重要的經貿夥伴，但「伊朗是中東最親中反美的國家，有8成以上石油輸出到中國，伊朗也是中國『一帶一路』倡議的重要戰略夥伴」，因而伊朗情勢必然牽動地緣政治、能源與運輸局勢。

圖為2026年3月1日，在美國和以色列對伊朗發動空襲後，伊朗發動攻擊，阿聯酋沙迦（Sharjah）境內升起濃煙。（Reuters）

張五岳表示，中國必然會高度關注伊朗情勢變化，後續影響要看美國這次的「斬首行動」能否短期奏效、「建立有別於前任的新政權」，「還是會變成長期動盪」；他指出，如果伊朗在神教政權垮台後依然有報復能力、持續攻擊駐紮在周遭國家的美軍…那中東的不穩定因素就會長期化，為地緣政治和全球能源、經濟增添變數。

對於此次美以聯手軍事行動是否與中國有關，張五岳分析稱，美國至今僅60天內已經以突襲方式逮捕委內瑞拉總統馬杜羅、又消滅伊朗最高領袖，加上先前美國對巴拿馬運河港口經營權的介入，他認為「這些行動背後有相當一部分都是針對中國。委內瑞拉和伊朗都是區域內最親中的產油國家」。他並指出，「特朗普最重視的是地緣政治，確保『美洲是美國人的美洲』，此外也很重視石油和晶片」，並稱「美國對中國仍是競合關係，且以競爭為主軸」。

圖為2026年3月1日，美國紐約市有民集會，支持美國總統特朗普（Donald Trump）對伊朗的軍事打擊。（Reuters）

儘管有學者先前於《外交事務》期刊指出台灣可能成為中美元首會談（即「習特會」）的「大交易」籌碼，張五岳則認為「不需要對此擔心」，並指出「美國上述一系列的行動已經顯示，犧牲台灣的可能性在降低」。他向《中央社》記者表示，今年3月31日至4月2日美國總統特朗普將訪問中國並會晤中國國家主席習近平，但「時間緊迫，加上各自都有內部問題要處理，因此不可能一次就在經貿和台灣議題上取得重大協議，台灣的主權和定位更不會因此改變」。

2025年10月30日，美國總統特朗普（Donald Trump）在韓國釜山，與中國國家主席習近平舉行雙邊會晤。（Reuters）

張五岳也提醒，台灣關注的議題是美國對台軍售、台美高層互訪以及台灣總統過境外交方面，北京會向美國提出哪些要求，以及特朗普訪中後會如何影響今年內接下來幾次習特會的安排。他並指出，「如果認為美國對中國也會採取類似對委內瑞拉和伊朗的精準打擊，則是嚴重誤判」，因「中國擁有核武，它與委國和伊朗的情況，以及對美國的地緣關係並不相同」。