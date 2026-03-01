專家：美以情報能力太強 特朗普嘗到甜頭 古巴極可能是下一目標
撰文：朱加樟
美國與以色列聯手2月28日起攻擊伊朗多地，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）連同多名軍政核心官員死亡。內地軍事專家宋忠平接受台媒採訪時表示，預料美國總統特朗普現在嘗到了甜頭，未來會繼續「一意孤行」這麼做，古巴極有可能將是下一個目標。
內地軍事專家宋忠平接受台媒《東森新媒體ETtoday》採訪表示，哈梅內伊親信等等一眾人等均被打死，而且是被集中打死，這表示美國與以色列的情報能力太強了。
「伊朗被滲透成像篩子」
宋忠平指，這說明一件很重要致命傷，伊朗自去年6月份「12日戰爭」後沒有吸取教訓。美，「伊朗被美國、以色列情報體系滲透成像『篩子』，這個問題到現在沒有解決。」
宋忠平又表示，「無論是委內瑞拉還是伊朗，在這種情況下，靠某一些國家提供武器裝備是沒有任何用的，軍事能力建設需要靠長期建立屬於『自己』的體系作戰能力，不是一件、兩件先進武器裝備這麼簡單。」
「不能融入整個軍事體系，就是瞎子、聾子，最終只能被動挨打。」宋忠平進一步說，俄羅斯緊急向伊朗提供武器裝備，沒有任何用，「亡羊補牢已經晚了，這就是問題所在，真正的國防力量建設是平時日常積累，是長期不是短期。」
「古巴極有可能將是下一個目標」
最後，宋忠平指出，特朗普政府「捍衛本國利益最短的途徑就是干預他國內政，以武力的方式解決問題是最直截了當，也不需要通過第三者來進行協調。」預料特朗普現在嘗到了甜頭，未來會繼續「一意孤行」這麼做，古巴極有可能將是下一個目標。
