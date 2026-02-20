春晚機械人表演成亮點　分析：成本高昂卻難帶來可量化商業回報

2026年央視馬年春節聯歡晚會上，機械人表演成為最大亮點，貫穿武術、小品、歌舞等多個節目，科技感十足卻也引發業界深度反思：這場全國矚目的「科技秀」背後，是每家參與公司近人民幣1億元的巨額投入，卻難以帶來可量化的商業回報，人形機械人產業仍處於「實驗室階段」，商業化落地遙遙無期。



據《財經》雜誌、《藍鯨科技》等媒體報導，四家機械人企業——宇樹科技（Unitree Robotics）、銀河通用（Galbot）、魔法原子（MagicLab）、松延動力（Noetix）——砸下高達1億元人民幣的合作費用（俗稱「入場券」），才得以登上這個國民級流量平台。宇樹科技已是第三度亮相，其G1與H2人形機械人在武術節目《武BOT》中大放異彩：與河南塔溝武術學校學生同台，展現高速衝刺、後空翻（最高超3米）、醉拳、雙節棍、Airflare迴旋等高難度動作，實現全球首次全自主集群控制，數十台機械人無外部定位輔助，動態調整隊形、故障自恢復，動作絲滑同步。

其他企業也各展身手：松延動力仿生機械人參與蔡明小品《奶奶的最愛》，高度還原人類互動；銀河通用輪式雙臂機械人在賀歲微電影中演示疊衣、遞物、烹飪等家庭服務；魔法原子機械人則伴舞歌唱《我們中國製造》，強調智能製造未來。表演結束後，電商平台「春晚同款」機械人瞬間售罄，宇樹等品牌訂單暴漲150%，股價與概念股也獲強心針。

然而，業界分析普遍認為，這是一場「高成本的注意力競爭」。《虎嗅網》指出，機械人上春晚雖能瞬間觸達億萬觀眾，但行業真正痛點在於現金流緊張、規模化驗證不足、客戶信任尚未建立。去年底調研顯示，多數具身智能廠商已面臨訂單短缺，2025年產能難以消化。微信公眾號「吳曉波頻道」引述2025年IDC數據，全球人形機械人出貨量僅1.3至1.8萬台；春晚後，宇樹科技創始人王興興預估2026年全球出貨量達「幾萬台」，公司目標1至2萬台——相較中國14億人口，這仍是杯水車薪。

王興興坦言，受限於具身智能大腦（通用AI決策）等核心瓶頸，人形機械人仍處應用早期階段，需針對具體場景專門編程，難以快速適配千家萬戶的差異化需求。即使擴大定義至工業與服務機械人（如酒店送餐機），整體規模仍顯微薄。

文章以新能源汽車為例比喻：從1992年列入國家重大項目，到2009年補貼爆發、2014年資本與民企大舉入場，再到2023年滲透率超35%，整整歷經30年漫長爬坡。機械人產業或許會因AI加速而縮短周期，但絕不可能從「咿呀學步」一步跨到「急速奔跑」。