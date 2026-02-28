2025年中國GDP增長5%成功達標 突破140萬億元
撰文：盧詩文
出版：更新：
2026年2月28日，國家統計局發佈《中華人民共和國2025年國民經濟和社會發展統計公報》。初步核算，全年國內生產總值1401879億元（人民幣，下同），比上年增長5.0%，經濟總量實現新跨越。
據《央視新聞》報道，初步核算，2025全年國內生產總值1401879億元，比上年增長5.0%。
其中，第一產業增加值93347億元，比上年增長3.9%；第二產業增加值499653億元，增長4.5%；第三產業增加值808879億元，增長5.4%。第一產業增加值佔國內生產總值比重為6.7%，第二產業增加值比重為35.6%，第三產業增加值比重為57.7%。
最終消費支出拉動國內生產總值增長2.6個百分點，資本形成總額拉動國內生產總值增長0.8個百分點，貨物和服務淨出口拉動國內生產總值增長1.6個百分點。
分季度看，一季度國內生產總值同比增長5.4%，二季度增長5.2%，三季度增長4.8%，四季度增長4.5%。
此外，全年人均國內生產總值99665元，比上年增長5.1%。國民總收入1393700億元，比上年增長5.1%。全國居民人均可支配收入43377元，比上年增長5.0%，扣除價格因素，實際增長5.0%。全員勞動生產率為184413元/人，比上年提高6.1%。
