中國GDP萬億城市增至29城　內媒：未來五年「2萬億」級別加速擴容

「萬億城市」泛指年度GDP超過1萬億元（人民幣．下同）的所有城市。據《澎湃新聞》周五（27日）報道，隨著2025年中國這一集群擴容至29座，「萬億」門檻仍是城市能級的重要分水嶺，但從各地2026年政府工作報告及「十五五」規劃建議來看，越來越多經濟強市已將目標上調至「2萬億」級別。



從2006年上海率先突破萬億，到2025年溫州、大連同步入列，20年間萬億城市從「個別突破」轉向「批量湧現」。目前29座萬億城市分佈於東部、中部、西部、東北四大板塊，涵蓋17個省級行政區，主要沿長江-京廣線-沿海呈「弓箭形」布局。

然而，「萬億」已難以代表頂尖城市的真實實力。上海2025年GDP達5.67萬億元、北京5.21萬億元，位居全球城市前列，對它們而言，「萬億」僅相當於一個季度的產出；深圳、重慶、廣州均超3萬億元；加上蘇州、成都、杭州、武漢、南京，這五大城市形成當前「全國城市十強」，門檻已逼近2萬億元（南京1.94萬億元）。

圖為重慶洪崖洞的吊腳樓。（小紅書@潤Sir的戶外碎片）

回顧歷史，2020年十強門檻為1.48萬億元，2015年僅1.01萬億元。這一「水漲船高」的趨勢，正是中國經濟長期向好的縮影。

根據歷年統計年鑒，上海2011年率先超2萬億元，北京、深圳分別於2013年、2016年跟進，重慶、廣州2017年加入；2020年蘇州成為首個突破2萬億的地級市，成都2022年入列，杭州、武漢2023年攜手晉級。至2025年，15年內已誕生9座「2萬億城市」。

展望「十五五」時期（2026-2030年），綜合各地實績與目標，或將新增8座「2萬億城市」。南京、寧波、天津2025年體量介於1.85萬億～1.95萬億元，一至三年內突破可能性較大；青島力爭2028年邁上2萬億；無錫、鄭州、合肥明確提出2030年達到或超過2萬億；長沙目前1.57萬億元，若未來五年保持年均5%～5.5%增長，至2030年亦有望站上2萬億台階。

圖為南京夫子廟。（Wikimedia Commons）

其中，南京與寧波的「第十強卡位賽」尤為激烈。2021年至2024年，寧波經濟增速連續高於南京，全國排名升至第11位，2024年GDP相當於南京的98%，差距僅353億元。

但2025年形勢逆轉：寧波外貿依存度高達78%，受國際貿易環境影響，出口、第二產業增加值、社零等增速低於全國，固定資產投資下降兩成，全年增長4.9%，近年來首次低於全國平均；南京則增速達5.2%，較上年提高0.7個百分點，首次跑贏全國，總量優勢擴大至713億元。

儘管如此，寧波工業增加值全國第五、出口總額第四、一般公共預算收入第十，民營經濟強勁、世界一流強港優勢突出，仍是南京強勁挑戰者。寧波今年政府工作報告提出，到2030年經濟總量力爭達2.6萬億元。

天津、青島分列全國第十二、第十三位，最近五年差距從1600多億元縮小至979億元。

天津2025年GDP 1.854萬億元，在北方僅次北京。其2023年政府工作報告提出「今後五年經濟總量力爭達到2萬億元左右」，即2027年左右實現。

青島力爭2028年邁上2萬億。（Wikimedia Commons）

青島作為山東頭號經濟強市，「十五五」目標明確「地區生產總值加速邁上2萬億元並向更高目標邁進」，破2萬億時點鎖定2028年。山東省委全會通過「十五五」規劃建議，強調實施「強龍頭」戰略，支持青島經濟總量加速邁上2萬億，建設現代化國際大都市。青島市長任剛表示，力爭2028年全市GDP邁上2萬億，確保「十五五」末率先基本實現社會主義現代化。

無錫、合肥過去五年年均增速分別5.7%、6.1%，2025年GDP達1.68萬億、1.42萬億，已提出2030年「經濟總量突破2萬億」「力爭邁上兩萬億元台階、在全國位次前移」目標。鄭州目前1.52萬億元，今年政府工作報告亦將「地區生產總值力爭達到2萬億」列為「十五五」主要目標之一。