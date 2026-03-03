全國兩會｜劉結一：中國始終是動蕩世界中最可靠的力量

全國兩會將於周三（4日）起在北京召開，全國政協十四屆四次會議新聞發布會於周二（3日）下午舉行。大會新聞發言人劉結一表示，當今世界百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，中國始終是動蕩世界中最穩定、最可靠、最積極的力量。



大會新聞發言人劉結一介紹本次大會有關情況並回答記者提問。（直播截圖）

劉結一表示，全國政協十四屆四次會議將於3月4日下午3時在人民大會堂開幕，3月11日上午閉幕，會期7天。

中國經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變

劉結一又表示，過去一年，外部環境風高浪急，國家經濟頂壓前行、向新向優發展，展現強大韌性和活力。經濟總量邁上140萬億元人民幣新台階，增速在全球主要經濟體中繼續保持前列。

劉結一也形容，中國經濟從來都是在披荊斬棘中一路前行，在風雨洗禮中成長壯大。他進一步說，雖然還面臨一些老問題、新挑戰，但基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。

（直播截圖）

大灣區跨境交通邁入雙向直通新時代

劉結一表示，「粵車南下」政策落地，大灣區跨境交通邁入雙向直通新時代；長者醫療券大灣區試點計劃實現區內9市全覆蓋等，為港澳居民在內地生活發展保駕護航。

劉結一又說，全國政協今年將圍繞加強港澳與內地合作、支持港澳打造國際高端人才集聚高地等主題積極議政建言，為助推港澳更好融入和服務國家發展大局作出新的更大貢獻。

中國始終是動蕩世界中最可靠的力量

劉結一表示，當今世界百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，全球性挑戰更加突出，中國堅持推動高品質發展和擴大高水準對外開放，既發展自身又造福世界，始終是動蕩世界中最穩定、最可靠、最積極的力量。

劉結一表示，中國身體力行，堅持高舉構建人類命運共同體旗幟，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議，推進高質量共建「一帶一路」，倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，致力於建設持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界。