兩會2026︱港區人大政協周二包機上京 料參觀港澳辦新址見夏寶龍
撰文：潘耀昇
出版：更新：
全國兩會後天（4日）起在北京召開。據《香港01》了解，「跟大隊」坐包機的港區全國人大代表和政協委員明天（3日）起陸續出發前往北京開會，預料同日與中央港澳辦主任夏寶龍會面。
全國政協十四屆四次會議率先於3月4日召開，「跟大隊」的港區全國人大代表和政協委員，明天早上及中午分別乘兩班包機赴北京，預料同日下午到訪去年12月29日新啟用的港澳辦新大樓，以及與中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍茶聚會面。
港澳辦新址位於北京市西城區前門西大街109號，是北京市教委原址，距離天安門廣場1700米，位處首都核心區。兩會期間，預料有機會獲中央領導人接見。
