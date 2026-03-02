兩會2026｜政協顏寶鈴倡跨境電商培訓基地　教青年直播帶貨等技巧

全國兩會後天（4日）起在北京召開，全國政協委員、飛達帽業副主席顏寶鈴今天（2日）預告將提交有關民間外交、團結僑胞及香港青年發展的提案。當中，青年方面，她建議在大灣區設立跨境電商行業培訓基地，如直播帶貨等技巧，提供創業指導，推動香港青年北上創業，組織香港青年走進騰訊、華為、廣汽、網易等企業實踐，將來基地亦可擴展至北部都會區設立。



3月2日，全國政協委員、飛達帽業副主席顏寶鈴與傳媒午宴。（香港01）

顏寶鈴倡跨境電商培訓基地 教青年直播帶貨等技巧

顏寶鈴與傳媒午宴時提到，隨著粵港澳大灣區多項便利化措施持續落實，越來越多港澳青 年選擇在大灣區內地城市學習、就業和生活。但大灣區現有的「夢工場」等青年創業基地以提供場地與補貼為主，缺乏針對銜接具體行業的實戰型技能培訓與產業資源。 她建議以跨境電商行業為重點，在粵港澳大灣區設立培訓基地，形容讓港澳青年學得會、用得上、留得住、發展好，推動香港青年融入內地發展。

具體的建議包括設立港澳青年行業培訓基金，結合大灣區各城市的產業優勢，因地制宜建立行業培訓基地，香港青年可接受分行業、分層級的系統專業培訓，並有創業指導，除了理論授課，亦應該要有實戰演練，盼組織香港青年走進相關行業的龍頭企業， 如騰訊、華為、廣汽、網易等參觀交流及實踐，讓青年的創業想法能與內地前沿產業精準接合。

倡設「一帶一路」僑胞資源國家級對接平台

顏寶鈴的另外兩項提案包括加強民間外交，設立「小而美」民生項目專項資金、精準對接共建國需求、 鼓勵海外僑胞及中資企業積極參與，以及加強傳播說好「小而美」 背後的「大情懷」等。 另外，建立海外僑胞資源庫，「一帶一路」有6000多萬名海外華僑華人，約70%集中在「一帶一路」沿綫國家， 形容他們是連接中國與世界的重要橋樑，是建設高質量「一帶一路」的重要力量。但目前僑胞資源是自發、分散，國內企業想尋求可靠的海外合作夥伴，如同海裡撈針，往往一籌莫展。

她建議由統戰部、商務部統籌，全國僑聯協辦，建立「一帶一路」僑胞資源國家級對接平台。平台對登記註冊的僑領、僑商和專業機構作審核，以便為國內企業篩選出可靠的海外合作夥伴，亦可以按不同國家分類，整理好法律、會計等不同行業專業服務， 讓「走出去」的企業能夠像查電話簿一樣找到海外支撐。