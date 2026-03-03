元宵節｜解放軍東部戰區發MV現台北101　配文稱一統山河共嬋娟

今日（3日）是元宵節，中國解放軍東部戰區發佈《大中國是我的家鄉》MV，影片中，代表元宵節的湯圓、花燈和戰機、軍艦交替出現。此外，配文中亦稱：「千盞花燈照歸路，一統山河共嬋娟。」



3月3日元宵節，「東部戰區」微信公號發佈主題MV《大中國是我的家鄉》並配文稱，黃河流過千年歲月，長江拍打萬里河山，阿里山望見歸帆，日月潭映着鄉月，方塊字刻入骨子裏，百家姓融在血脈中，無論此岸彼岸，抬頭都是同一輪月亮。祝願千盞花燈照歸路，一統山河共嬋娟！

影片顯示，MV畫面以解放軍各類軍事裝備展示開場，隨後呈現福建海邊的媽祖神像、台北101大樓，以及台灣同胞赴大陸認親團圓的場景。此外，畫面中還穿插了解放軍戰士瞭望台灣、戰機翱翔天際的鏡頭。

此外，MV以分藏於兩岸的黃公望《富春山居圖》合璧的圖片結尾。目前，前半卷《剩山圖》現藏浙江省博物館，後半卷《無用師卷》藏台北故宮博物院。