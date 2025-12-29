圍台軍演｜東部戰區發布軍事演習主題海報《正義之盾　破限除妄》

據《央視》報道，東部戰區新聞發言人施毅表示，今（29 ）日開始解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台灣北部、台灣西南、台灣東南、台灣以東組織「正義使命 - 2025」演習。



東部戰區29日發布軍事演習主題海報《正義之盾 破限除妄》，「快速機動，立體布勢，體系封控一切外來干涉觸盾必亡！一切謀獨宵小遇盾即斃！」

東部戰區發布軍事演習主題海報《正義之盾 破限除妄》

《新華社》報道，東部戰區將於12月30日8時至18時在部分海域和空域舉行軍事演習，並組織實彈射擊。

據《央視》報道，東部戰區新聞發言人施毅表示，今（29 ）日開始解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台灣北部、台灣西南、台灣東南、台灣以東組織「正義使命 - 2025」演習。

2022年佩洛西訪台首次圍台軍演 共有六次圍台軍演

2022年圍台軍事演練，中國大陸稱為「中國人民解放軍重要軍事演訓行動」，但實為反制時任美國眾議院議長南西·裴洛西訪問台灣。

2023年4月圍台軍事演練，第一階段（4月5—7日）代號為「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，第二階段（4月8—10日）代號為「環台島戰備警巡和『聯合利劍』演習」。

2023年8月圍台軍事演練，代號為「海空聯合戰備警巡演練」。

2024年5月圍台軍事演練，代號為「聯合利劍—2024A」。

2024年10月圍台軍事演練，代號為「聯合利劍—2024B」。

2025年圍台軍事演練，代號為「海峽雷霆—2025A」。