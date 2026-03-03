伊朗局勢｜起飛後空中得知開戰　上海客：幸坐上「最後一趟航班」

中東局勢急劇升級，美國與以色列於2月28日聯合對伊朗發動軍事打擊，伊朗隨即展開報復性反擊，導致伊朗、以色列、卡塔爾、阿聯酋等多國先後關閉領空，中東主要樞紐機場如杜拜、多哈、阿布扎比全面或部分停擺，數千架次航班取消，大量國際旅客滯留無法返國。近日，多位香港旅客在社群媒體分享驚魂經歷，表示自己幸運搭上2月28日上午的最後幾趟離境航班，平安回國，事後才得知領空已關閉，感慨「差點就回不來了」。



伊朗局勢日益嚴重。（Reuters）

上海的楊女士接受《極目新聞》採訪時表示，她與男友大年初四前往中東旅遊，2月28日上午8時25分從卡塔爾多哈轉機搭乘卡塔爾航空QR872航班回上海。飛機起飛後不久，她連上機上Wi-Fi瀏覽新聞，發現美以已空襲伊朗，但當時尚未意識到後續影響。下午4、5點抵達上海浦東機場後，才得知伊朗、以色列等多國領空關閉，中東航班大面積取消。她回想這趟航班很可能就是當天多哈飛上海的最後一班，事後直呼「真的後怕」。

楊女士拍下機票留念。（極目新聞）

同機旅客丁丁也向記者描述，航班按正常流程登機，無任何異常警示，於當地時間上午9點多正式起飛。她在機上小睡一會兒，醒來約3小時後刷手機，才驚覺戰爭爆發、領空封鎖，所有中東航班進出受阻。她形容當時「心有餘悸」，但也極度慶幸。航班最終於北京時間28日晚10點多安全降落浦東，「這幾天我也一直比以往更關注中東局勢，真的是很慶幸回到了祖國的懷抱！」

2月28日上午的多哈機場。（極目新聞）

另一位在英國工作的陳先生則從杜拜轉機回香港。他原定2月28日上午10時40分的航班延誤逾1小時，地勤僅告知需加油繞道，當時戰爭尚未公開爆發。後來得知因突發空襲導致領空關閉，他才感到後怕，「真的很幸運，這應該是當天飛香港的最後一趟航班。」

據央視報道，3月2日傍晚起，杜拜國際機場（DXB）與阿勒馬克圖姆國際機場（DWC）開始有限度恢復航班起降。杜拜機場當局強調，除非已收到所屬航空公司確認起飛時間的通知，旅客切勿自行前往機場，以免增加混亂。