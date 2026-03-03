中國未支持伊朗防禦　美媒：兩國關係遠比外界普遍認為的更失衡

中國是伊朗最重要的經濟夥伴，購買了伊朗約90%的石油出口，為這個受到嚴厲制裁的政權提供了重要的財政支撐。但在美國和以色列對伊朗發動空襲之際，北京除了對襲擊表示批評外，幾乎未對德黑蘭的防禦行動給予支持。



伊朗證實最高精神領袖哈梅內伊已經死於美國及以色列的空襲。（Reuters）

彭博社報道分析，這當中原因遠不止軍事克制。中伊關係遠比外界普遍認為的更加失衡，其戰略分量也沒想像中那麼重要。北京對伊朗的投資規模，遠未達到雙方高調宣佈的協議水平，雙方軍事合作也十分有限。中國更廣泛的中東戰略，則依賴於在伊朗以及其對手之間維持平衡。

距離中美領導人峰會僅剩幾周，中國完全有理由置身事外，將自身塑造成穩定力量，而非衝突的直接參與者。

伊朗2026年2月28日遇襲，德黑蘭發生爆炸及冒煙（WANA/Handout via REUTERS）

報道認為，北京重視與德黑蘭的關係，但有關重要性遠不及與俄羅斯的關係。中國與伊朗的關係似乎更多建立在務實基礎之上，而非深層戰略一致。

伊朗加入金磚國家和上海合作組織等由中國主導的機制，有助於北京稀釋美國影響力，並強化其作為全球南方重要聲音的地位。

北京在促成2023年伊朗與沙特阿拉伯和解中的角色曾被廣泛宣揚，這提升了中國的外交公信力，儘管一些西方外交官質疑中國在其中是否真正發揮了核心作用。北京也希望借此爭取那些對美國總統特朗普在未尋求國際共識的情況下，動輒對他國進行軍事干預感到不安的小國。

但長期以來，中國在中東奉行分析人士所說的雙軌策略（dual-track approach），在與伊朗的關係與同美國及其地區盟友的往來之間保持平衡。彭博社引述北京清華大學國際關係學系副教授佘綱正說，對伊朗提供軍事支持「並非中國在該地區的一貫做法」。

北京與莫斯科的關係則處於完全不同的層級。俄羅斯是中國抗衡美國主導地位的重要支點，也是關鍵能源供應國，並在多個多邊機制中與中國密切合作。中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京之間的密切個人關係，進一步強化了這種聯繫。

至於經濟層面，彭博社報道稱，伊朗的折扣原油約佔中國海運石油進口量的13%。這有助於北京在俄羅斯、沙特阿拉伯等供應國之外實現能源來源多元化，但從整體來看仍具有可替代性。

伊朗駐華大使館3月1日將伊朗國旗降半旗。（影片截圖）

另據中國外交部網站消息，中國外長王毅星期一（3月2日）應約同伊朗外長阿拉格齊通電話時，重申了中國對當前伊朗形勢的原則立場，表示中國珍視中伊傳統友誼，支持伊朗捍衛主權安全、領土完整和民族尊嚴，支持伊朗維護自身正當合法權益。

王毅稱，中國已敦促美國、以色列立即停止軍事行動，避免緊張事態進一步升級，防止戰事擴大蔓延至整個中東地區；相信伊方在當前嚴峻複雜局面下，能夠保持國家社會穩定，重視鄰國合理關切，維護在伊中國公民和機構安全。

根據中方新聞稿，阿拉格齊通報了地區局勢最新情況，表示美國第二次在伊美談判期間對伊發動戰爭。雙方本次談判已取得積極進展，但美國的行為違反所有國際法，踩踏了伊朗紅線。伊朗別無選擇，必須全力自衛。

中方新聞稿稱，阿拉格齊指中國公開表達了公道正義立場，希望中國繼續為避免地區緊張局勢升級發揮積極作用。他還表示伊朗願全力保障中國人員和機構的安全。

美國和以色列上週末對伊朗展開大規模作戰行動，導致伊朗最高領導人哈梅內伊遇襲身亡。王毅星期天（3月1日）應約同俄羅斯外長拉夫羅夫通電話時說，美以公然擊殺一個主權國家領導人、鼓動政權更迭不可接受。他警告目前戰事已延燒至整個波斯灣，中東局勢有可能被推向危險的深淵，北京對此高度關切。

