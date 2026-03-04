兩會｜歐洲轉向中國？　婁勤儉：中歐相互需要　攜手應對全球挑戰

十四屆全國人大四次會議於今日（3月4日）在人民大會堂舉行新聞發佈會，大會發言人婁勤儉就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者提問。



有捷克記者就中歐合作，「歐洲轉向中國」等提問，對此，婁勤儉表示，事實證明，歐洲需要中國，中國也需要歐洲，中歐經貿關係的本質是優勢互補，互利共贏，對華合作有利於歐洲發展經濟，提升民生福祉。婁勤儉表示，中歐之間沒有根本利害沖突和地緣政治矛盾。中方願同歐方一道，堅持夥伴關係基本定位，妥善處理經貿分歧，打造更多合作議程，攜手應對全球性挑戰。



捷克記者提問稱，去年，歐洲多國政要和歐盟機構領導人相繼訪華，有觀點認為，歐洲「正轉向中國」；同時，也有觀點認為，在經濟貿易等領域，歐洲面臨來自中國的競爭和挑戰。請問發言人對此怎麼看？

婁勤儉回應表示，去年是中國同歐盟建交50周年，中歐高層交往密切。習近平主席同歐洲領導人多次會晤，就加強中歐夥伴關係、深化互利合作、共同應對全球性挑戰達成重要共識。中歐務實合作成果豐碩，人文交流有聲有色。事實證明，歐洲需要中國，中國也需要歐洲。

大會發言人婁勤儉。（01直播截圖）

中歐經貿關係的本質是優勢互補、互利共贏，對華合作有利於歐洲發展經濟、提升民眾福祉。比如，位於匈牙利的中歐商貿物流合作園區，搭建了中歐企業雙向互動平台，持續提升匈牙利的歐洲物流樞紐地位。克羅地亞的佩列沙茨大橋，歐盟基金出資、中國企業承建，「一橋架南北，天塹變通途」，實現了民眾長期以來的夙願。

再比如，中國國家電網投資葡萄牙國家能源網公司，分享中國在電網運行管理、新能源並網等方面的技術經驗，支持與協助葡萄牙推進能源轉型發展，實現了「互學互鑒」「互利共贏」。中石油與英國Shell聯合投資的澳洲箭牌能源公司，充分實現優勢互補，為第三國提供創新、高效和環保的能源解決方案，促進了當地的就業和經濟發展。

中國企業承建的克羅地亞跨海大橋。（視覺中國）

同樣，歐洲企業投資中國，也共享中國高質量發展的紅利。比如，德國企業巴斯夫湛江一體化基地，是其迄今最大的單筆投資項目；法國企業賽諾菲北京胰島素原料藥項目，已成為其在亞太地區最大胰島素注射劑生產基地。這些企業在滿足中國市場需求的同時，也有力提升了自身的全球競爭力。

中歐之間沒有根本利害沖突和地緣政治矛盾。中方願同歐方一道，堅持夥伴關係基本地位，妥善處理經貿分歧，打造更多合作議程，攜手應對全球性挑戰。去年，中方同歐洲議會同步取消交往限制，重啟中斷多年的立法機構機制交流。全國人大願加強同歐洲議會和歐洲國家議會的友好交往，不斷增進了解、擴大共識、推動合作，助力中歐關係行穩致遠。