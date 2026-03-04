兩會｜將審《民族團結進步促進法》　明定公民有維護國家統一義務

全國政協會議與全國人大會議分別於3月4日與5日在北京開幕。台媒《自由時報》今（4日）報道，今年全國人大會議除審議政府工作報告與「十五五」規劃綱要外，還將審議《民族團結進步促進法》草案。該法案明確提出中國公民有維護國家統一與民族團結的法定義務，並禁止任何製造民族分裂的行為。



綜合媒體報道，全國人大會議5日開幕後，將審議多項重要議程，包括政府工作報告、國民經濟和社會發展「十五五」規劃綱要、預算報告，以及人大常委會工作報告與最高人民法院、最高人民檢察院工作報告。其中《民族團結進步促進法》草案被視為今年人大會議的重要立法議題之一。

據報道，該法案在去年已完成初審與二審，此次提交全國人大審議。草案主旨在於「鑄牢中華民族共同體意識」，並涉及推動兩岸各領域融合發展，提升台灣民眾對中華民族的歸屬感與認同感。法案同時明確規定，中國公民有維護國家統一與民族團結的義務，並設置法律責任專章。

有官媒指出，制定《民族團結進步促進法》旨在完善中國特色社會主義法律體系，推進民族事務治理體系與治理能力現代化，並為強化中華民族共同體意識提供法治保障。

對於今年兩會涉台議題，國台辦也作出回應，稱支持兩岸各領域交流合作，並期望台灣民眾透過關注與理解兩會內容，了解中國的發展方向。

國台辦指出，今年農曆新年期間，中國福州、泉州等地與台商、台胞舉辦多項新春活動，推動兩岸文化交流。國台辦並表示，今年2月2日至2月26日期間，小三通航線旅客量較2025年同期增長27%，其中廈門至金門、福州至馬祖航線的客流量均創下復航以來新高。

國台辦發言人張晗表示，「我們積極支持兩岸同胞相互了解和理解，熱誠歡迎包括媒體人在內的廣大台灣同胞來大陸親眼看一看真實的情況，親身感受大陸發展進步和同胞情誼。」

張晗並提到，希望台灣民眾透過關注兩會，了解中國大陸政治、經濟與社會發展情況，「希望廣大台灣同胞包括廣大台灣青年積極參與兩岸交流合作、融合發展，共同推動兩岸關係和平發展，共創民族復興、祖國統一的美好未來」。

台灣方面則持續關注兩會涉台訊息。台媒《自由時報》引述官方研判指出，今年中國大陸政府工作報告可能會再次重申對台工作方針，包括「一個中國原則」、「九二共識」、「反獨、反干涉」以及「促融、促統」等政策方向。

此外，台灣方面也預期，全國政協主席王滬寧在政協常委會工作報告中，可能回顧去年的對台工作並說明今年的部署。報道指出，相關內容可能涉及擴大兩岸交流與推動融合發展等政策方向。

報道亦指出，最高人民法院與最高人民檢察院的工作報告，可能提及落實「懲戒台獨22條」相關成果。同時，北京官方近年將「台灣光復紀念日」納入政治宣傳議題，相關內容也可能在人大報告中再次被提及。