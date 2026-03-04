伊朗局勢｜中國僅口頭聲援？美媒分析：避免捲入持久戰　支持有限

美國與以色列自2月28日起對伊朗發動大規模軍事攻擊，已持續數日。據《華爾街日報》報道，中國迄今主要停留在口頭譴責與外交表態，實際援助行動相當有限。分析指出，北京有意避免捲入中東長期衝突，同時為戰後無論哪一方掌權的伊朗新局勢預留合作空間。



衝突爆發當晚，中國外交部即表達高度關切，強調伊朗的主權、安全與領土完整應受尊重，並呼籲各方立即停止軍事行動，避免局勢進一步惡化，盡快恢復對話與談判，以維護中東和平穩定。3月2日，外長王毅與伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）通電話時重申，中方珍視中伊傳統友誼，支持伊朗捍衛國家主權、安全、領土完整及民族尊嚴，並維護其合法正當權益。翌日，王毅又與以色列外長薩爾（Gideon Sa'ar）通話，明確表示中方反對以色列與美國對伊朗發起軍事打擊，並再次呼籲立即停止軍事行動。

圖為2024年12月28日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京同伊朗外長阿拉格齊會談。（中國外交部）

《華爾街日報》指出，在美以聯軍重創中國在中東最密切夥伴伊朗、擊斃其最高領導人並鼓勵伊朗民眾推翻現政權之際，中國除強烈譴責外，幾乎未見進一步實質舉措。分析人士認為，這反映北京正試圖將自身定位為國際秩序的守護者，避免深陷曠日持久的中東戰事，同時為衝突結束後與任何可能的伊朗執政者維持合作關係鋪路。

類似模式也出現在今年1月美國突襲抓捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）時，中國對委內瑞拉的支持同樣有限。這或許預示，若美國未來對古巴採取類似行動，中國也可能採取相對克制的立場——儘管北京曾形容與古巴擁有「牢不可破的友誼」。

報道提及，中國國家主席習近平積極推動全球安全倡議與全球發展倡議，試圖建構替代西方主導的國際秩序。伊朗雖在2023年加入上海合作組織（成員包括中俄），並於2024年在中俄協助下加入金磚國家（BRICS），但這些機制並未為伊朗提供實質安全保障。

此外，伊朗對中國的依賴遠大於中國對伊朗的依賴。中國購買伊朗約90%的出口石油，但這僅佔中國石油進口總量的約12%。中國已建成龐大國家戰略石油儲備，且預計明年石油消耗量將達峰值。

圖為2026年3月3日，以色列和美國對伊朗發動空襲後，伊朗首都德黑蘭發生爆炸，現場竄起濃煙。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家艾雷洛（Alicia Garcia Herrero）直言：「當你需要中國時，他們是不會出現的。」

另一方面，這場美以伊衝突也為中國帶來某些間接好處。美國正大量消耗軍事資源與彈藥儲備，特別是那些可能在台海衝突中關鍵的武器裝備。美軍最新戰術與裝備也在戰場上暴露，供中國軍方觀察研究。同時，美國已將部分軍事力量從亞洲調往中東，若戰事拖延，這種資源轉移可能持續。

報導補充，伊朗以遠程無人機與飛彈攻擊多個波斯灣國家，進一步複雜化中國的處境。例如，去年沙特阿拉伯對中國的原油出口已超過伊朗；中國在沙特與阿聯酋的投資規模也遠大於在伊朗。若中國明顯助伊朗攻擊這些國家，將嚴重損害與它們之間經貿關係。