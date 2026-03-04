伊朗局勢｜魯比奧突喊「讓蔣介石出場」　經典冷戰術語解密

美國與以色列聯手對伊朗發動的戰事持續之際，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）近期在國會拋出震撼彈，預告美軍將在數日內升級對伊朗的軍事打擊，更稱接下來美國將「讓蔣介石出場」（Unleash Chiang），讓這個冷戰術語重現世人眼前。



據《紐約時報》報道，當地時間3月2日，魯比奧前往國會山莊向參眾兩院議員進行簡報時明確表示，「接下來幾小時到幾天內，對於這些人，我們將讓蔣介石出場（unleash Chiang）」。

他又表示，外界將會發現美國和以色列的行動強度及範圍顯著提升，世界上最強大的兩個空軍力量會去瓦解伊朗這個恐怖政權，削弱其威脅鄰國或躲在免責區後方發展核武的能力，「我們會拔掉它的牙齒」。

圖為2026年3月2日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在國會山莊向媒體發表講話。（Reuters）

「放蔣出山」的典故

魯比奧的話，令「讓蔣介石出場」（又譯作「放蔣出山」）這個冷戰時期的經典政治隱喻重現世人眼前。

報道指，其是美國政壇延續數十年的軍事「黑話」，原意是指當年敦促美方扶持蔣介石政權反攻大陸的口號，可追溯至1950年代冷戰初期，當時美國右翼人士主張撤走第七艦隊，不再阻擋蔣介石反攻大陸。

圖為1942年，蔣介石及其夫人宋美齡與美國史迪威中將於緬甸。（Captain Fred L. Eldridge, Photographer / Department of Defense）

1950年6月25日，韓戰爆發，27日美國總統杜魯門下令第七艦隊協防台灣，防止中共進攻台灣，但同時也禁止國軍對解放軍進行任何主動攻擊的行動。不過，美國陸軍五星上將麥克阿瑟（Douglas MacArthur）主張不同，當年7月31日，他以聯合國軍總司令、遠東盟軍總部司令身份，從日本東京率領高階將領訪問台灣，與蔣介石舉行兩次高層會議，討論防衛合作。他對蔣介石的「反攻大陸」構想表示支持，甚至向美國政府建議，應該考慮讓國軍在中國大陸南方或沿海地區開闢第二戰場，認為這樣能有效牽制中國志願軍，避免美軍在朝鮮半島陷入孤立。

後來，那些當時主張美國武裝蔣介石、協助他從共產黨手中奪回中國大陸的人，常把「讓蔣介石出場」當作動員口號。

麥克阿瑟訪台受到蔣介石親迎。（國史館典藏）

在今日的脈絡下，「讓蔣介石出場」則在現代鷹派政客語境中，已演變成一種表示即將動用「壓倒性武力」的委婉說法，意指要「解開鎖鏈」，讓軍事力量全面發揮。

魯比奧這番言論傳回台灣後，旋即引起熱議，網民紛紛戲言「老蔣含金量上升」、「慈湖鋼彈終於要面市了嗎？」等，更有網民聯想到動漫《火影忍者》情節，調侃這根本是軍事版的「穢土轉生」。