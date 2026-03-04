伊朗局勢｜往香港、廣州航班復飛　滯留杜拜旅客：有望回家了！

受中東戰事波及，阿聯酋一度關閉部分領空。3月2日起，杜拜機場恢復有限度營運。3月4日，有滯留當地的內地旅客證實，飛往香港、廣州航班已能登機，旅客順利通過安檢並取得登機證。

阿聯酋經濟與旅遊部表示，已與海灣國家協調開通「空中走廊」，目前每小時可保障48架次航班運行。



航班追蹤網站FlightAware的數據顯示，阿聯酋航空EK380航班當地時間今早10時42分，在杜拜機場起飛，預料在香港時間今晚約9時52分，抵達香港國際機場。

航班動態追蹤「飛常準」App顯示，飛往廣州的阿聯酋航空EK362航班，已於當地時間今早11時04分，在杜拜機場起飛，預料在北京時間今晚約9時18分，抵達廣州白雲國際機場。



《潮新聞》報道，3月4日，因中東戰事滯留在杜拜的浙江衢州女生曾曾稱，杜拜機場的旅客不多，大家都在排隊等候登機。有飛香港的旅客已取得登機牌，托運行李後順利通過安檢。

她表示，另一班從杜拜飛廣州的航班一度取消，後來又顯示正常，飛廣州的旅客也順利通過安檢，「都是阿聯酋航空，有望回家了！」。

杜拜飛香港和廣州的旅客在杜拜機場登機 。（潮新聞）

杜拜飛香港的旅客正在登機。（潮新聞）

曾曾介紹，自己改簽的航班是阿聯酋航空，3月5日凌晨從杜拜飛往杭州的航班，大家都在觀察3月4日航班會否取消，「不取消的話我晚上就去機場了」。

杜拜機場航班信息。（潮新聞）

曾曾表示，其所在群組有很多飛杭州的旅客，大家幾乎都是阿聯酋航空官網購買的機票，「因為自己訂消息最實時，改簽也方便」，但她的機票是通過第三方平台購買，因此有一點擔心。

另外，航班的消息依然存在各種變數，有旅客因航班取消提前退票，未料航班能如常起飛，「所以還是要多關注」。

3月4日，杜拜機場的旅客排隊辦理登機手續。（潮新聞）

3月3日，阿聯酋經濟與旅遊部表示，已與海灣國家協調開通空中走廊，目前每小時可保障48架次的航班運行，以確保在當前地區局勢下經濟和旅遊活動的持續運轉，並可根據局勢發展和安全評估逐步提高運力。

阿聯酋經濟與旅遊部強調，阿聯酋擁有充足的生活必需品儲備和關鍵商品的戰略儲備，足以滿足國內4到6個月的需求。同時阿聯酋民航局正持續監控，評估局勢發展，推動空域和航空運輸的逐步恢復。