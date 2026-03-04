兩會｜王滬寧涉台工作報告僅提基層交流　字數逐年減少剩一句話

全國兩會正在北京召開，全國政協主席王滬寧今日（3月4日）作出的任內第三份工作報告。在兩岸議題上，王滬寧延續了去年的風格，並未大幅著墨，涉台工作內容僅提到「舉辦第八屆兩岸基層治理論壇」一句。



2026年全國兩會政協會議開幕，王滬寧發表工作報告。（香港01直播）

全國政協會議星期三（3月4日）下午在北京人民大會堂開幕，王滬寧代表全國政協常務委員會報告工作。

他在回顧過去一年的工作時，在「堅持大團結大聯合，促進政黨關係、民族關係、宗教關係、階層關係、海內外同胞關係和諧」的部分，談及對台工作時顯得相當精簡，只提到一句涉台工作的話：「舉辦第八屆兩岸基層治理論壇。」這已是他連續第三年將重點放在「基層治理」的實務層面上。

據新加坡《聯合早報》報道，2025年，王滬寧在全國政協會議開幕會上做工作報告時，同樣提到一句涉台工作的話：「舉辦第七屆兩岸基層治理論壇、第十八屆河洛文化研討會。」

此外，王滬寧2024年3月首次以全國政協主席身份作工作報告時，也只在回顧2023年工作成果的部分，簡短提到涉台工作，「圍繞加強兩岸產業合作、打造兩岸共同市場等協商建言，舉辦第六屆兩岸基層治理論壇，助推兩岸融合發展」。