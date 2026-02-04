國共高層會面　王滬寧：九二共識、反台獨基礎推動兩岸交流

國民黨副主席蕭旭岑率團赴陸行程的重頭戲，於今（4）日上午在北京人民大會堂登場。全國政協主席王滬寧會見蕭旭岑一行，成為今年首個國共高層級交流，規格亦為國民黨主席鄭麗文上任後最高層級互動。



台媒《聯合報》報道，今次會見地點安排在北京人民大會堂「新疆廳」。蕭旭岑本月2日至4日率國民黨智庫約40人赴陸，昨（3）日舉辦「國共兩黨智庫論壇」。原訂今天上午行程為參訪北京亦莊自動駕駛及兩岸科創中心，下午赴北京清華大學AI學院與碳中和研究院，但陸方前一日通知調整採訪安排，最終由王滬寧出面會見，符合外界預期。

王滬寧首先發言表示，去年10月19日，中共總書記習近平致電祝賀鄭麗文當選國民黨主席，肯定兩黨在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上取得的積極成效，指明兩黨關係和兩岸關係發展的前進方向，鄭麗文主席復電表達感謝與積極願景。

王滬寧說，舉辦國共兩黨智庫論壇是落實兩黨領導人賀復電精神，「順應兩岸同胞要和平、要發展、要交流，要合作共同心聲的實際措施」，展現兩黨為兩岸同胞謀利造福的使命擔當，為兩岸關係和台海形勢注入正能量，受到兩岸同胞廣泛支持與高度肯定。

他並表示，「兩岸同胞都是中國人，同屬中華民族」，習近平強調，兩岸同胞有共同的血脈、共同的文化、共同的歷史，更重要的是對民族有共同責任，對未來有共同期盼。

王滬寧表態稱，「新形勢下，我們（大陸方面）願在堅持九二共識，反對台獨的政治基礎，加強和包括國民黨在內，台灣各政黨、團體和各界人士的交流交往，團結廣大台灣同胞，推動兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，為兩岸謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興。」

隨後由蕭旭岑發言，稱海峽兩岸在1992年達成各自以口頭方式表述、兩岸均堅持一個中國原則的共識，「就是大家熟知的九二共識，以及反對台獨的共識，這是兩岸能夠繼續交流的共同政治基礎」。他並指出，兩岸同胞有共同血緣、文化與歷史，「去中國化」在台灣始終無法成功，就是因為中華民族是我們的根。

蕭旭岑說，這次論壇聚焦台灣民眾關切議題，包括觀光、旅遊、醫療、安養、防災、能源以及AI未來發展，都是兩岸可以密切交流合作的領域。他指出，中國大陸近年在科技與技術上有巨大突破，有許多台灣可取經之處，「這次論壇只是一個開始。未來深切希望雙方可以進一步深化交流」。

蕭旭岑表示，絕大多數台灣民眾希望兩岸能夠交流交往，尤其透過適當溝通平台，解決因交流不足產生的問題，「國民黨責無旁貸，應擔負起這樣的責任」。報道稱，在蕭旭岑談及此段時，陸方工作人員要求媒體離場，公開會見時間約5分30秒。

出席會見的台方人士包括蕭旭岑、國民黨國政研究基金會副董事長李鴻源、前立委李德維等。陸方則由王滬寧、國台辦主任宋濤、副主任潘賢掌及國台辦官員陪同，並安排早年從金門泅海赴陸的大陸經濟學家林毅夫等「在陸台胞代表」出席。