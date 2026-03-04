兩會│全國政協會議開幕　王滬寧：要為｢十五五｣良好開局凝聚人心

全國政協十四屆四次會議3月4日（周三）下午3時在北京開幕，國家主席習近平等多名黨和國家領導人出席。



開幕會上，全國政協主席王滬寧作全國政協常委會工作報告，總結一年來的工作，又指今年是「十五五」開局之年，政協要為實現「十五五」良好開局廣泛凝聚人心、凝聚共識、凝聚智慧、凝聚力量。



中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席全國政協會議。（直播截圖）

全國政協主席王滬寧作全國政協常委會工作報告。（直播截圖）

全國政協十四屆四次會議3月4日在北京開幕。（直播截圖）

「十四五」圓滿收官

王滬寧在作全國政協常委會工作報告時表示，2025年是中國式現代化進程中具有重要意義的一年，面對錯綜複雜的國際形勢和繁重的國內改革發展穩定任務，中共中央團結帶領全黨全國各族人民，順利完成全年經濟社會發展主要目標，國家經濟頂壓前行、向新向優發展。

王滬寧稱，「十四五」圓滿收官，國家經濟、科技、國防實力、綜合國力躍上新台階，中國式現代化邁出新的堅實步伐。

要為實現「十五五」良好開局廣泛凝聚人心

王滬寧提到，今年是「十五五」開局之年，人民政協要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義、堅決做到「兩個維護」，要為實現「十五五」良好開局廣泛凝聚人心、凝聚共識、凝聚智慧、凝聚力量。

王滬寧又指，在過去一年，就支持港澳更好融入和服務國家發展大局，組織委員視察考察，其中66名港澳委員開展107場「進校園講國情」活動，也邀請242名港澳委員和僑胞代表參加紀念抗日戰爭80周年大會。