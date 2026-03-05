兩會2026｜今年赤字率擬按4%左右安排　各級政府要更好｢當家理財｣

十四屆全國人大四次會議5日上午在人民大會堂開幕，習近平等黨和國家領導人出席開幕會，國務院總理李強向大會作政府工作報告。



其中，李強在政府工作報告中提出，繼續實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策。今年赤字率擬按4%左右安排，擬發行超長期特別國債1.3萬億元（人民幣，下同），持續支持「兩重」建設、「兩新」工作等。



人大開幕，習近平出席會議。

今年赤字率擬按4%左右安排

工作報告中提到，今年赤字率擬按4%左右安排，赤字規模5.89萬億元、比上年增加2300億元。一般公共預算支出規模將首次達到30萬億元、比上年增加約1.27萬億元。擬發行超長期特別國債1.3萬億元，持續支持「兩重」建設、「兩新」工作等。

另外擬發行特別國債3000億元，支持國有大型商業銀行補充資本。擬安排地方政府專項債券4.4萬億元，完善專項債券專案負面清單管理和自審自發試點，重點支援建設重大專案、置換隱性債務、消化政府拖欠帳款等。

今年財政支出繼續保持相當規模，要持續用力優化支出結構，更加注重支援提振消費、投資於人、保障民生等方面，提高財政資金使用效益。中央財政增加對地方財力性轉移支付規模，開展整合統籌使用轉移支付資金試點，增強地方自主財力和統籌能力。壓實分級保障主體責任，兜牢基層「三保」底線。

繼續實施適度寬鬆的貨幣政策

在貨幣政策方面，政府工作報告定調將繼續實施「適度寬鬆」的貨幣政策。

李強提到，把促進經濟穩定增長、物價合理回升作為貨幣政策的重要考量，靈活高效運用降准降息等多種政策工具，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。

優化創新結構性貨幣政策工具，適當增加規模，完善實施方式。暢通貨幣政策傳導機制，充分發揮數據要素、知識產權等無形資產作用，強化考核評估、融資擔保、風險補償等支持措施，引導金融機構加力支持擴大內需、科技創新、中小微企業等重點領域。規範信貸市場經營行為，降低融資中間費用，促進社會綜合融資成本低位運行。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

各級政府要更好「當家理財」

李強提出，各級政府要更好「當家理財」，建立健全增收節支機制，積極盤活利用存量資源資產，嚴肅財經紀律，強化預算約束，嚴控一般性支出，堅決落實過緊日子的要求，務必把省下來的每一分錢都用到發展的關鍵點、群眾的急需處。