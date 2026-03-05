兩會2026｜政府工作報告：建設粵港澳大灣區國際科技創新中心

第十四屆人大第四次會議今日（5日）在北京開幕，總理李強於會上發表政府工作報告。李強在政府工作報告中介紹今年政府工作任務時提出，加快高水平科技自立自強。抓住新一輪科技革命和產業變革歷史機遇，全面增強自主創新能力，為高質量發展提供科技支撐。



李強又提到推動科技創新和產業創新深度融合，繼去年中央經濟工作會議之後，在政府工作報告再次提出，建設北京（京津冀）、上海（長三角）、粵港澳大灣區國際科技創新中心。



李強表示，加強原始創新和關鍵核心技術攻關。發揮新型舉國體制優勢，全鏈條推進關鍵核心技術攻關，組織實施好重大科技項目，強化戰略前沿領域布局，產出更多原創性成果。繼續提高基礎研究投入比重，加大長期穩定支持。統籌國家戰略科技力量建設，深化科研院所改革，加強國家實驗室和重大科技任務、重大科技基礎設施統籌部署，全面強化科技基礎條件自主保障。加強科學技術普及。弘揚科學家精神，深化科技評價體系改革，優化有利於原創性、顛覆性創新的環境。

人大開幕李強做政府工作報告。（01直播）

推動科技創新和產業創新深度融合。建設北京（京津冀）、上海（長三角）、粵港澳大灣區國際科技創新中心，打造世界級科技創新策源地。強化企業創新主體地位，支持科技領軍企業牽頭組建創新聯合體，提高承擔國家重大科技項目比例。加強中試驗證平台建設，完善新興領域知識產權保護制度，加快重大科技成果高效轉化應用。加強科技創新全鏈條全生命周期金融服務，對關鍵核心技術領域的科技型企業，常態化實施上市融資、並購重組“綠色通道”機制，以科技金融支持創新創造。

人大開幕李強做政府工作報告。（01直播）

一體推進教育科技人才發展。建立健全一體推進的協調機制，強化規劃銜接、政策協同、資源統籌、評價聯動。完善人才培養與經濟社會發展需要適配機制，分類推進高校改革，動態調整學科專業，啟動新一輪“雙一流”建設，建設國家交叉學科中心，加大拔尖創新人才自主培養力度。加快建設國家戰略人才力量，加強一流科技領軍人才和青年人才引育，推進卓越工程師、大國工匠、高技能人才培養。高標準推進人才高地和人才平台建設，促進人才區域協調發展。深化人才發展體制機制改革，完善以創新能力、質量、實效、貢獻為導向的評價體系，暢通人才交流通道，促進各類人才競相成長、各展其能。