兩會2026｜新一輪「雙一流」建設啟動　增加普通高中學位供給

2026年3月5日（星期四）上午9時，十四屆全國人大四次會議在人民大會堂舉行開幕會，國務院總理李強作政府工作報告，提出啟動新一輪「雙一流」建設，建設國家交叉學科中心；並提出完善免費學前教育政策，增加普通高中學位供給，以及持續擴大優質本科教育招生規模。



政府工作報告在介紹2026年政府工作任務時提出，完善人才培養與經濟社會發展需要適配機制，分類推進高校改革，動態調整學科專業，啟動新一輪「雙一流」建設，建設國家交叉學科中心，加大拔尖創新人才自主培養力度。

「雙一流」指中華人民共和國的「世界一流大學」和「一流學科」建設項目，為繼「985工程」、「211工程」後的高等教育戰略，旨在21世紀中葉建成教育強國。其2015年啟動，2017年公布首批。名單採動態調整、五年一週期，第二輪（2022）共147所高校入選，強調學科專業發展，淡化身份固化。

國務院總理李強作政府工作報告。（央視截圖）

推動教育公平與質量提升 增加普通高中學位供給

政府工作報告中，李強提出，更大力度保障和改善民生。堅持民生為大，加強普惠性、基礎性、兜底性民生建設，努力為人民群眾多辦實事。

促進高質量充分就業。加大各類政策對就業的支持力度，構建就業友好型發展方式。延續實施穩崗返還、社保補貼、專項貸款等階段性措施，進一步增加以工代賑投資規模。實施穩崗擴容提質行動，支持勞動密集型行業企業穩定崗位，圍繞發展新興產業、未來產業培育新職業新崗位，增強服務業帶動就業能力。制定高校畢業生等青年就業支持政策，強化農民工穩崗幫扶，做好退役軍人安置和就業服務，加強困難人員就業援助，出台支持靈活就業人員、新就業形態人員參加職工保險的政策。發揮創業擔保貸款貼息等政策作用，加強創業支持引導。完善適應人工智能技術發展促進就業創業的措施。全面落實農民工工資支付保障制度，加強就業歧視治理，堅決維護勞動者合法權益。持續開展大規模職業技能提升培訓，讓更多勞動者擁有一技之長，更好就業增收。

推動教育公平與質量提升。實施新時代立德樹人工程，促進思政課堂和社會課堂有效融合。適應學齡人口結構變化，推進教育資源布局結構調整。推動基礎教育擴優提質，統籌義務教育優質均衡發展、學前教育優質普惠發展，完善免費學前教育政策，增加普通高中學位供給。持續擴大優質本科教育招生規模。提升職業學校辦學能力，建設特色鮮明高職院校。辦好特殊教育、專門教育，提升終身學習公共服務水平，引導規範民辦教育發展。建設高素質專業化教師隊伍，加強師德師風建設，強化教師待遇保障。加強體育、美育、勞動教育和心理健康教育，健全學校家庭社會協同育人機制，促進學生身心健康、全面發展。

報告提出持續擴大優質本科教育招生規模。圖為武漢大學。（Wikimedia Commons）

強化基本醫療衛生服務。實施健康優先發展戰略，健全健康促進政策制度體系，提升愛國衛生運動成效，強化公共衛生能力。健全醫療、醫保、醫藥協同發展和治理機制，深化以公益性為導向的公立醫院改革，加強縣區、基層醫療機構運行保障。強化薄弱專科建設，全方位提升急診急救、血液保障和應急能力。優化醫療機構功能定位和布局，加強基層用藥銜接，做實家庭醫生簽約服務，促進分級診療。推進中醫藥傳承創新，促進中西醫結合。居民醫保人均財政補助標準提高24元。健全多層次醫療保障體系，穩步推動基本醫療保險省級統籌，優化醫藥集中采購和價格治理，深化醫保支付方式改革，完善結餘資金使用政策。堅決打擊欺詐騙保。加快發展商業健康保險，推動創新藥和醫療器械高質量發展，更好滿足人民群眾多元化就醫用藥需求。

加強社會保障和服務。城鄉居民基礎養老金月最低標準再提高20元。完善並落實基本養老保險全國統籌制度，擴大失業、工傷保險覆蓋面，穩妥有序推進職業傷害保障試點擴圍，健全社保關系轉移接續政策。深入實施積極應對人口老齡化國家戰略，擴大普惠養老服務供給，積極發展農村養老服務，實施中度以上失能老年人養老服務消費補貼項目。積極開發老年人力資源，制定推進銀發經濟高質量發展的措施，完善老年用品產品、養老金融、旅居養老等支持政策。實施康覆護理擴容提升工程。推行長期護理保險制度。做好獨居老人、失能失智等困難群體的關愛幫扶。倡導積極婚育觀。加強初婚初育家庭住房保障，支持多子女家庭改善性住房需求。完善生育保險制度和生育休假制度。深入開展托育服務補助示範試點，發展普惠托育和托幼一體化服務。加強殘疾預防、康覆和托養照護服務，推進養老助殘資源統籌利用。做好困境兒童關愛服務，保障婦女兒童合法權益。加強軍人軍屬、退役軍人和其他優撫對象服務保障。建立健全基本殯葬服務制度。分層分類做好社會救助工作，兜住兜牢民生底線。

更好滿足人民群眾精神文化需求。以社會主義核心價值觀引領文化建設。發展哲學社會科學事業，推動新聞出版、廣播影視、文學藝術等領域精品創作。加強網絡內容建設和管理，深化網絡綜合治理，推進未成年人網絡保護。實施公共文化服務提質增效行動，做好公共圖書館、博物館、文化館等惠民開放，完善全民閱讀推廣服務體系，廣泛開展群眾性文化活動，繁榮互聯網條件下新大眾文藝。發展檔案事業。深入實施中華優秀傳統文化傳承發展工程，完成第四次全國文物普查，加強文化遺產系統性保護、監管和合理利用。高質量發展文化旅遊業，豐富文旅體商等融合業態。鼓勵更多文化企業和優秀文化產品走向世界，增強主流媒體國際傳播能力。做好2026年亞運會備戰參賽工作。加快重塑足球青訓體系。積極發展賽事經濟、冰雪經濟、戶外運動，建好用好群眾身邊的運動場地設施，培育更多特色群眾體育賽事活動。