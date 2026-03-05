兩會2026｜全國人大會議出席人數　為2012年後除疫情外最低

中國全國人大會議星期四（3月5日）在北京召開，出席代表2765人，是中國國家主席習近平2012年上任以來、除2022年疫情時期外的最低水平。



中國全國人大常委會委員長趙樂際星期四上午在人大會議開幕式上說，全國人大會議應出席代表2878人，「今天的會議，出席2765人，缺席113人」。

據彭博社報道，這是習近平任內除了2022年以外、缺席人數最多的一次。2022年在嚴格的冠病疫情防控措施下，有161名代表缺席全國人大會議開幕會。代表缺席會議的原因有很多，包括生病等。

趙樂際沒有說明這113人缺席的具體原因。

翻查公開資料，去年全國人大會議應出席代表2929人，實際出席2880人，缺席49人；2024年應出席代表2956人，出席2900人，缺席56；2023年應出席代表2977人，出席2952人，缺席25人。

另一方面，中國官方星期三（3月4日）晚間公布全國人大會議主席團和秘書長名單。今年的主席團有167人，較去年的176人減少九人。人大主席團成員主要由人大常委、黨和國家領導人、地方大員等組成。

去年全國人大會議主席團中有14人，沒有繼續出現在今年的名單上。

其中六人已經官宣落馬，分別是內蒙古自治區黨委原書記孫紹騁、原主席王莉霞；廣西壯族自治區政府原主席藍天立、中共中央軍委原副主席張又俠、何衛東、軍委聯合參謀部原參謀長劉振立。

去年請辭全國人大代表獲準的清華大學原校長王希勤，退居二線的香港中聯辦原主任鄭雁雄和遼寧省人大常委會原主任郝鵬，以及去年10月被免去人大專委會職務的李靜海、張軒、郝平和徐輝，也沒有出現在今年的名單上。

中共政治局委員馬興瑞是14人中唯一一位去向不明的官員。他去年7月卸任新疆維吾爾自治區黨委書記，官方當時通報他另有任用。他去年11月起連續缺席重要高層會議。

中國全國政協主席王滬寧星期三（3月4日）下午在全國政協會議開幕會上作報告，在談到加強政協黨建和推進政協自身建設時，也披露過去一年全國政協依照章程，共撤銷24名全國政協委員資格。

據本報查詢，被撤銷的全國政協委員不少是軍方高級將領和軍工企業負責人。

本文獲《聯合早報》授權轉載

