兩會2026｜沈丹陽：中國經濟過去五年「極不尋常、極不平凡」

3月5日（星期四）上午9時，十四屆全國人大四次會議在人民大會堂舉行開幕會，國務院總理李強作政府工作報告。同日，國新辦舉行吹風會，《政府工作報告》起草組負責人、國務院研究室主任沈丹陽會上表示，過去一年，中國經濟「頂壓前行、向新向優」；過去五年，「極不尋常、極不平凡」。



沈丹陽介紹，「十四五」期間中國所經歷的困難挑戰，在改革開放40多年的歷史中，都是十分少見的。因此，大家常說，過去五年，中國面對的是超乎尋常的衝擊挑戰。面對這種局面，在黨中央帶領下沉著應對、堅決鬥爭，堅定不移辦好自己的事，不僅穩住了宏觀經濟大盤，還推動高質量發展取得新成效，「說實在的，我們這麽大體量的經濟體，在這麽多衝擊挑戰下，還能穩步實現既定的增長目標，還能一路爬坡過坎、發展壯大，各方面普遍認為，這是非常不容易、非常不簡單、非常了不起的」。

沈丹陽談到，過去五年，黨和國家事業取得新的重大成就，中國經濟實力、科技實力、綜合國力躍上新台階，李強總理在今天作的《政府工作報告》中用六個「新」對此作了概括。

就中國經濟成績單，沈丹陽再補充幾組數例。從經濟規模和經濟增速看，五年來，中國經濟總量從「十三五」末的103萬億元人民幣增長到140萬億元以上，幾乎每年就跳上一個10萬億級台階，五年經濟增量超過35萬億元，相當於一個中等規模經濟體的總量。五年年均經濟增速達到5.4%，明顯高於世界其他主要經濟體，也高於全球平均增速。

從與經濟發展質量密切相關的科技和產業創新情況看，五年來，一批重大科研成果加速湧現，自主可控清單越來越長。中國研發經費投入強度達到2.8%，首次超過OECD國家平均水平。全球創新指數排名由2020年的第14位提升到2025年的第10位，成為世界上首個國內有效發明專利擁有量超過500萬件的國家，中國越來越多的技術和產業處於全球並跑乃至領跑地位，比如大家都比較熟悉的新能源汽車、光伏產品、高技術船舶等產品的研發、生產和出口都居世界第一。

從經濟發展要創造的社會福利情況看，過去五年，中國民生福祉達到新水平。比如，在幼有所育上，推出免費學前教育政策、惠及1400萬兒童，發放育兒補貼、惠及3000多萬嬰幼兒。在學有所教上，高等教育毛入學率從2020年的54.4%提高到60%以上，九年義務教育鞏固率超過96%，縣域義務教育基本均衡全面實現。在勞有所得上，脫貧人口務工規模每年穩定在3000萬人以上，五年城鎮新增就業累計超過6000萬人，居民收入增長與經濟增長同步。在病有所醫上，醫療保障水平不斷提高，全國跨省異地就醫直接結算從無到有、惠及4億多人次；人均預期壽命超過79歲、五年提高1.3歲。在老有所養上，建立養老保險全國統籌制度，城鄉居民基礎養老金最低標準逐年提高，累計增幅超過53%，惠及1.8億多老年人。

沈丹陽表示，這份沉甸甸的成績單，充分展現了中國經濟穩中有進的態勢、頂壓前行的韌性、向新向優的活力。也正因為如此，展望「十五五」，應對各種風險挑戰的底氣更足，推動經濟高質量發展的決心更堅定，對發展前景更加充滿信心。