滬港澳共話「十五五」　港商建議：與上海並肩前行發展科創中心

全國兩會召開之際，周四（5日）下午，上海東方樞紐國際商務合作區舉辦「滬港澳同行 共啟新篇章——上海『十五五』規劃政策解讀會」，聚焦上海「十五五」規劃發展藍圖，面向在滬港澳人士開展政策宣講與互動交流。有與會者表示，香港最有可能與上海並肩前行的，就是發展科創中心。



據《澎湃新聞》報道，會上，市發展改革委代表作上海市「十五五」規劃綱要的總體解讀。市發展改革委、市經濟信息化委、市商務委、市科委、市民政局、市人力資源和社會保障局的相關負責人，圍繞投資開放、營商環境、新興產業扶持、新消費政策、生物醫藥合作、科創出海、產學研投轉化、中小企業培育、港澳人士就業創業等重點議題，進行現場解讀與回應。

香港貿易發展局中國內地總代表鐘永喜表示，對港企而言，「十五五」是一個戰略窗口期，為未來發展提供了很好的機遇。在上海等內地城市有香港企業投資管理的商業街區，香港在這一領域有很好的基礎，可以在消費新場景創新方面與上海加強合作；金融合作也是一個紐帶，可以把兩地的資源、人才、企業、技術串在一起，實現利益共享、優勢互補、抱團出海。

上海東方樞紐國際商務合作區舉辦「滬港澳同行 共啟新篇章——上海『十五五』規劃政策解讀會」。（澎湃新聞）

上海市香港商會會長張國正表示，商會最感興趣的，是港商怎樣通過「十五五」參與到國家以及上海的發展，並從中獲得商機。他認為，上海在「十五五」期間的重中之重就是建設「五個中心」，而香港最有可能與上海並肩前行的，就是發展科創中心。香港在基礎科研領域全球領先，而通過上海，將有對接長三角以及內地龐大的應用場景市場，讓科技從實驗室走向市場。此外，香港發達的金融服務業以及與海外市場的高度接軌，也將為上海企業實現賦能，幫助其向海外拓展業務。

在上海香港聯會會長、市政協常委姚珩看來，上海是內地企業出海「起錨地」，而港澳地區則是「中轉點」、「加油站」、「避風港」，與上海建設「企業走出去綜合服務平台」的規劃形成互補。「十五五」時期，上海香港聯會將重點推動搭建優質滬上企業經香港出海的便捷通道，助力企業鏈接全球資源。