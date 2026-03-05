兩會2026｜首場部長通道開啟　聚焦「十五五」發展目標

十四屆全國人大四次會議於3月5日（周四）上午在北京開幕後，現場舉行「部長通道」集中採訪活動，科技部、工信部部長及國資委主任回答記者提問。



「十四五」時期央企資產總額連跨三個台階

國資委主任張玉卓表示，「十四五」時期，中央企業資產總額連續跨上70萬億元、80萬億元、90萬億元三個台階，利潤總額比上一個五年增長了56.2%。

做大國有企業和國有資本要從三方面突破

張玉卓表示，做大國有企業和國有資本，要從三方面突破。

一是把更多的國有資產往「三個集中」的方向來集中，即向關係國家安全、國民經濟命脈的重要行業和關鍵領域集中，向關係國計民生的公共服務、應急能力、公益性領域等集中，向前瞻性戰略性新興產業集中；二是機制性的改革要有突破，要把國有企業特別是中央企業做活，建立更加有效的激勵機制；三是監管的有效性要有所突破，既要「放得活」又要「管得好」。

全力推進新一代人工智能產品的攻關和叠代更新

李樂成表示，2026年工信部將按照政府工作報告要求，大力推動人工智能（AI）和製造業雙向奔赴。要努力推動AI電腦、AI手機、智能家居；要全力推進新一代人工智能產品的攻關和叠代更新，包括腦機接口、自動駕駛汽車、機器人，推動科技攻關、技術叠代。大力支持發展智能農業機械、智能醫療器械，讓更多智能產品滿足各行各業各領域的需要。

鞏固深化前期「反內捲」成果 加強產能監測預警和綜合治理

李樂成表示，要鞏固深化前期「反內捲」成果。堅持依法治理、行業自律，加強標準引領，加強質量安全監管，同時圍繞全國統一大市場建設，加強產能監測預警和綜合治理，努力通過各方的系統作為打造預期更好的市場化、法制化、國際化的營商環境。

堅持AI為人所控

在人工智能產業發展當中一定要統籌發展和安全，堅持人工智能為人所用、為人服務、為人所控，堅持人工智能的國際合作開放共享，要團結世界各國的朋友們一起共同的探討，取得更廣泛共識的人工智能的治理框架和規則。

中國人工智能核心產業規模超1.2萬億元

人工智能這個「關鍵變量」正在成為經濟高質量發展的「強勁增量」。2025年，中國人工智能核心產業規模超過1.2萬億元，企業數量超過6200家。

中國規上製造業企業人工智能（AI）技術應用普及率超30%

李樂成稱，中國模型走向世界，過去一年，中國開源模型下載量全球居首；AI工具賦能生產，截至2025年底，規上製造業企業人工智能技術應用普及率超30%；智能終端融入生活，國內企業發布300多款人形機器人產品。

加強優質企業的梯度培育

李樂成稱，2026年將加強優質企業的梯度培育，培育壯大「專精特新」中小企業，打造更多「專精特新」小巨人企業、製造業單項冠軍企業。加強中小企業的服務平台建設，推出更多的創新服務，增強企業的獲得感。

中國世界第一製造大國地位進一步鞏固

李樂成表示，2025年，中國工業增加值41.7萬億元，對經濟增長的貢獻率為35%，中國工業體系門類齊全的優勢、世界第一製造大國地位進一步鞏固。

吸引耐心資本、風險資本等更多要素向製造業集聚

工信部部長李樂成表示，2026年工信部將持續抓好現代化產業體系建設。首先要穩增長，實施好新一輪十大重點行業穩增長，支持工業大省、工業大市挑大梁，從供需兩端入手，打好政策「組合拳」。吸引更多要素，包括先進技術、科技服務、優秀人才、耐心資本、風險資本等向製造業集聚，構建保持製造業合理比重的投入機制。

2025年中國基礎研究投入佔比創歷史新高

科技部部長陰和俊表示，中國科技事業快速發展，科技實力躍上新台階，創新指數排名上升至全球第10。2025年，全社會研發投入超過3.92萬億元，強度達到2.8%。基礎研究投入接近2800億元，佔比達7.08%，首次破7，創歷史新高。

中國芯片攻關取得新突破

陰和俊表示，人形機器人是大放異彩，在春節晚會上，從去年的扭秧歌、轉手絹到今年的翻跟頭、演小品，十八般武藝競相展示。開源大模型領跑全球，芯片攻關取得新突破，創新藥迅猛地發展。

科技創新要瞄準產業需求

陰和俊表示，科技創新要瞄準產業需求，擺脫過去先有成果後轉化的慣性思維，加快推動形成科技創新和產業創新一體謀劃、一體部署、一體推動的格局，打通從科技強到產業強、經濟強、國家強的通道。

基於此，一要強化高質量科技供給，抓緊部署實施一批國家重大科技項目，為產業發展提供更強有力的科技支撐；二要強化企業科技創新的主體地位，加快培育壯大科技領軍企業，要把更多的創新資源向企業集聚，要支持企業主導產學研融通創新，要支持企業牽頭組建創新聯合體，來承接更多攻關任務；三要進一步促進科技成果高效轉化應用，要讓更多的新技術、新產品有應用的場景；四要支持地方先行先試，引導其立足各地資源稟賦，鍛造創新長板和特色產業。