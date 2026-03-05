十五五規劃綱要草案：促進港澳長期繁榮穩定　推進統一打擊台獨

中華人民共和國國民經濟和社會發展第十五個五年（2026－2030年）規劃綱要，根據《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》編制，主要闡明國家戰略意圖，明確政府工作重點，引導規範社會主體行為，是「十五五」時期中國全面建設社會主義現代化國家的宏偉藍圖，是各族人民共同的行動綱領。



奮力開創中國式現代化建設新局面

「十五五」時期在基本實現社會主義現代化進程中具有承前啟後的重要地位，是夯實基礎、全面發力的關鍵時期，必須不懈努力、接續奮鬥，推動事關中國式現代化全局的戰略任務取得重大突破，為基本實現社會主義現代化奠定更加堅實的基礎。

站在新的起點上，中國發展基礎更加堅實，發展環境發生深刻複雜變化，面臨新的機遇和挑戰。

「十四五」時期中國發展取得重大成就。「十四五」時期是全面建設社會主義現代化國家新征程的開局起步階段，中國發展歷程極不尋常、極不平凡。面對錯綜複雜的國際形勢和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全黨全國各族人民，迎難而上、砥礪前行，經受住世紀疫情嚴重衝擊，有效應對一系列重大風險挑戰，推動黨和國家事業取得新的重大成就。

新發展理念引領作用全面彰顯，構建新發展格局邁出重要步伐，新質生產力穩步發展，高質量發展紮實推進。「十四五」規劃主要目標任務勝利完成，中國經濟實力、科技實力、國防實力、綜合國力躍上新台階，中國式現代化邁出新的堅實步伐，第二個百年奮鬥目標新征程實現良好開局。這些重大成就的取得，根本在於以習近平同志為核心的黨中央領航掌舵，在於習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引，是全黨全軍全國各族人民聚力攻堅、團結奮鬥的結果。

「十五五」時期中國發展環境面臨深刻複雜變化。大國關係牽動國際形勢，國際形勢演變深刻影響國內發展，中國發展處於戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期。

變局蘊含機遇，挑戰激發鬥志。面對國際風雲變幻和各種風險挑戰，必須深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，保持戰略定力，增強必勝信心，積極識變應變求變，敢於鬥爭、善於鬥爭，勇於面對風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗，以歷史主動精神克難關、戰風險、迎挑戰，集中力量辦好自己的事，統籌佈局、精心安排，鞏固拓展優勢、破除瓶頸制約、補強短板弱項，在激烈國際競爭中贏得戰略主動，以高質量發展的確定性應對各種不確定性，續寫經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇蹟新篇章。

推動「十五五」時期經濟社會發展，必須牢牢把握以下指導思想和重大原則。

指導思想：堅持馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，認真落實四中全會部署，圍繞全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，統籌推進「五位一體」總體佈局，協調推進「四個全面」戰略佈局，統籌國內國際兩個大局，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，堅持穩中求進工作總基調，堅持以經濟建設為中心，以推動高質量發展為主題，以改革創新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，以全面從嚴治黨為根本保障，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，推動人的全面發展、全體人民共同富裕邁出堅實步伐，確保基本實現社會主義現代化取得決定性進展。

必須遵循的原則：堅持黨的全面領導，堅持人民至上，堅持高質量發展，堅持全面深化改革，堅持有效市場和有為政府相結合，堅持統籌發展和安全。

「十五五」時期經濟社會發展要實現以下目標：高質量發展取得顯著成效，科技自立自強水平大幅提高，進一步全面深化改革取得新突破，社會文明程度明顯提升，人民生活品質不斷提高，美麗中國建設取得新的重大進展，國家安全屏障更加鞏固。

在此基礎上再奮鬥五年，到2035年實現中國經濟實力、科技實力、國防實力、綜合國力和國際影響力大幅躍升，人均國內生產總值達到中等發達國家水平，人民生活更加幸福美好，基本實現社會主義現代化。

建設現代化產業體系 鞏固壯大實體經濟根基

堅持把發展經濟的着力點放在實體經濟上，堅持智能化、綠色化、融合化方向，加快建設製造強國、質量強國、航天強國、交通強國、網絡強國，保持製造業合理比重，構建以先進製造業為骨幹的現代化產業體系。

優化提升傳統產業。強化國家標準引領、數智綠色技術賦能、環保安全制度約束，鞏固提升中國產業在全球分工中的地位和競爭力。推動重點產業提質升級。提升產業鏈自主可控水平。健全產業健康有序發展促進機制。

培育壯大新興產業和未來產業。強化源頭技術供給，加快構建應用場景和生態體系，培育更多支柱性先導性產業，構築產業發展新優勢。發展壯大新興產業。前瞻佈局未來產業。完善產業創新發展生態。

促進服務業優質高效發展。實施服務業擴能提質行動，深化服務領域改革開放，完善支持政策體系，全面提升服務業質量效率和競爭力，更好發揮服務業支撐產業升級、滿足民生需要、帶動就業擴容的作用。推進生產性服務業向專業化和價值鏈高端延伸。促進生活性服務業高品質多樣化便利化發展。完善服務業發展政策體系。

構建現代化基礎設施體系。堅持適度超前、不過度超前，加強基礎設施統籌規劃，優化佈局結構，促進集成融合，提升安全韌性和運營可持續性。完善現代化綜合交通運輸體系。加力建設新型能源基礎設施。加快建設現代化水網。適度超前建設新型基礎設施。

加快高水平科技自立自強 引領發展新質生產力

抓住新一輪科技革命和產業變革歷史機遇，統籌教育強國、科技強國、人才強國建設，提升國家創新體系整體效能，全面增強自主創新能力，搶佔科技發展制高點，推動科技創新和產業創新深度融合，不斷催生新質生產力。

加強原始創新和關鍵核心技術攻關。堅持技術驅動和需求拉動相結合、鍛長板和補短板相結合，完善新型舉國體制，推動產出更多標誌性原創成果。打好關鍵核心技術攻堅戰。強化戰略前沿領域科技佈局。全面提升基礎研究水平。

提高體系化創新能力。統籌國家戰略科技力量建設，提高創新資源配置效率，構建自主完備、開放高效的國家創新體系。增強國家戰略科技力量引領作用。強化科技創新資源保障。構建高水平科技開放合作新格局。

強化企業科技創新主體地位。落實企業在技術創新決策、研發投入、科研組織和成果轉化應用中的主體地位，促進創新鏈產業鏈資金鍊人才鏈深度融合。推動創新資源向企業集聚。加強企業主導的產學研融通創新。完善促進企業創新的政策體系。

一體推進教育科技人才發展。深化教育科技人才一體改革，強化規劃銜接、政策協同、資源統籌、評價聯動，促進科技自主創新和人才自主培養良性互動。建立健全一體推進的協調機制。協同推進創新型人才培養。聯動推進激勵評價機制創新。

深入推進數字中國建設 提升數智化發展水平

把握數碼化、網絡化、智能化發展大勢，充分發揮中國數據資源豐富、產業體系完備、應用場景廣闊優勢，激活數據要素潛能，加快數智技術創新，深化拓展「人工智能+」，賦能經濟社會發展和治理能力提升，促進生產方式深層次變革和生產力革命性躍遷。

強化算力算法數據高效供給。統籌推進算力設施建設、模型算法發展和高質量數據資源供給，築牢數智化發展底座。加強算力設施支撐。促進模型算法迭代創新。深化數據資源開發利用。

全方位推進數智技術賦能。全面實施「人工智能+」行動，加強人工智能同科技創新、產業發展、文化建設、民生保障、社會治理相結合，搶佔人工智能產業應用制高點，全方位賦能千行百業。促進實體經濟和數字經濟深度融合。創造美好數智生活。提高政府治理數智化水平。

營造健康有序的發展生態。堅持促進發展和規範管理相統籌，加強數據基礎制度規則建設和人工智能治理，營造有益、安全、公平的發展環境。健全數據要素基礎制度。完善科學有效監管機制。拓展數智領域國際合作。

建設強大國內市場 加快構建新發展格局

堅持擴大內需這個戰略基點，堅持惠民生和促消費、投資於物和投資於人緊密結合，以新需求引領新供給，以新供給創造新需求，促進消費和投資、供給和需求良性互動，實現供需更高水平動態平衡，增強國內大循環內生動力和可靠性。

大力提振消費。深入實施提振消費專項行動，增強居民消費能力，改善消費意願，適應不同群體消費需求擴大優質供給，促進全社會商品和服務消費較快增長。夯實居民消費基礎。釋放服務消費潛力。推動商品消費擴容升級。持續改善消費環境。

擴大有效投資。加快構建有效投資內生增長機制，保持投資合理增長，提高投資綜合效益，更好發揮投資對支撐國家戰略、優化供給結構、滿足民生需求的作用。提高政府投資效益。激發民間投資活力。促進投資消費良性循環。

縱深推進全國統一大市場建設。堅決破除阻礙全國統一大市場建設卡點堵點，破除地方保護和市場分割，促進商品要素資源在更大範圍內順暢流動。完善全國統一大市場基礎制度規則。維護公平競爭市場秩序。促進市場設施高標準聯通。

加快構建高水平社會主義市場經濟體制 增強高質量發展動力

堅持和完善社會主義基本經濟制度，更好發揮經濟體制改革牽引作用，建設高標準市場體系，提升宏觀經濟治理效能，促進資源配置效率最優化和效益最大化，激發全社會內生動力和創新活力，確保高質量發展行穩致遠。

充分激發各類經營主體活力。堅持和落實「兩個毫不動搖」，促進各種所有制經濟優勢互補、共同發展。深化國資國企改革。發展壯大民營經濟。積極營造一流營商環境。

加快完善要素市場化配置體制機制。深化要素市場化改革，暢通要素有序流動渠道，統籌增量優化和存量盤活，促進各類要素資源高效配置。健全要素市場制度和規則。完善資源要素價格形成機制。盤活利用存量資源。

健全宏觀經濟治理體系。提高宏觀調控和政府治理水平，促進形成更多由內需主導、消費拉動、內生增長的經濟發展模式。完善宏觀調控制度體系。健全現代財政制度。加快建設金融強國。

擴大高水平對外開放 開創合作共贏新局面

堅持開放合作、互利共贏，穩步擴大制度型開放，建設更高水平開放型經濟新體制，推動共建「一帶一路」高質量發展，拓展國際循環，以開放促改革促發展，倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，與世界各國共享機遇、共同發展。

積極擴大自主開放。對接國際高標準經貿規則擴大開放，促進國內國際規則、規制、管理、標準相通相容，營造透明穩定可預期的制度環境。有序擴大開放領域和區域。構建與高標準經貿規則相銜接的制度和監管體系。優化區域開放佈局。

提升貿易投資合作質量和水平。強化進口和出口協調、貨物和服務並重，統籌吸引外資和境外投資，塑造國際貿易和雙向投資合作新優勢。推動貿易創新發展。更大力度吸引和利用外資。促進國際產業與投資合作。

高質量共建「一帶一路」。堅持共商共建共享、開放綠色廉潔、高標準惠民生可持續的指導原則，完善推進高質量共建「一帶一路」機制，深化基礎設施「硬聯通」、規則標準「軟聯通」、同共建國家人民「心聯通」。深化發展戰略對接。完善立體互聯互通網絡佈局。全面提升務實合作質效。

推動構建人類命運共同體。落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議，積極推進中國特色大國外交，為構建人類命運共同體作出中國貢獻。積極參與和引領全球經濟治理。推動構建新型國際關係。提供更多國際公共產品。

加快農業農村現代化 紮實推進鄉村全面振興

堅持農業農村優先發展，堅持城鄉融合發展，健全推動鄉村全面振興長效機制，大力發展現代農業，推動農村基本具備現代生活條件，持續鞏固拓展脫貧攻堅成果，縮小城鄉發展差距，加快建設農業強國。

提升農業綜合生產能力和質量效益。堅持產量產能、生產生態、增產增收一起抓，推進產需銜接、結構優化、品質提升，提高農業勞動生產率和科技進步貢獻率。加強糧食等重要農產品供給保障。強化農業科技和裝備支撐。構建多元化食物供給體系。

推進宜居宜業和美鄉村建設。學習運用「千萬工程」經驗，分類有序、片區化推進鄉村振興，深入實施鄉村建設行動，逐步提高農村基礎設施完備度、公共服務便利度、人居環境舒適度。創造鄉村優質生活空間。發展縣域富民產業。加強和改進鄉村治理。

提高強農惠農富農政策效能。健全農業農村優先發展的體制機制和政策體系，推動城鄉要素雙向流動，增強農業農村發展活力。加強農業農村投入保障。深化農業農村改革。完善常態化幫扶機制。

優化區域經濟佈局 促進區域協調發展

發揮區域協調發展戰略、區域重大戰略、主體功能區戰略、新型城鎮化戰略疊加效應，統籌推進區域內戰略深化實施和區域間聯動發展，優化重大生產力佈局，發揮重點區域增長極作用，構建優勢互補、高質量發展的區域經濟佈局和國土空間體系。

增強區域發展協調性。堅持一以貫之落實區域發展戰略，因時因地制宜、分區分類施策，鼓勵各地發揮比較優勢、各展所長，促進東中西、南北方協調發展，在發展中促進相對平衡。提升東中西和東北地區協調發展水平。鞏固提升京津冀、長三角、粵港澳大灣區動力源作用。推進長江經濟帶發展、黃河流域生態保護和高質量發展。支持特殊類型地區振興發展。

促進區域聯動發展。以跨區域跨流域大通道為基礎，以城市群聯動發展為載體，以體制機制協同為保障，推動區域間互融互促、互利共贏，拓展國內大循環空間。完善區域聯動發展佈局。健全跨區域合作機制。

優化國土空間發展格局。堅持宜水則水、宜山則山，宜糧則糧、宜農則農，宜工則工、宜商則商，健全主體功能區制度體系，提高政策針對性和精準性，推動形成主體功能約束有效、國土開發有序的空間發展格局。強化主體功能區戰略實施。優化國土空間管控。加強國土空間協同治理。

深入推進以人為本的新型城鎮化。持續提高城鎮化質量，促進農業轉移人口全面融入城市，優化城市規模結構，推動城市內涵式發展，促進大中小城市和小城鎮協調發展、集約緊湊佈局。科學有序推進農業轉移人口市民化。培育發展現代化都市圈。建設現代化人民城市。分類推進以縣城為重要載體的城鎮化建設。

加強海洋開發利用保護。堅持陸海統籌，提高經略海洋能力，加快建設海洋強國，走出一條具有中國特色的向海圖強之路。推動海洋經濟高質量發展。保護海洋生態環境。維護國家海洋權益。

激發全民族文化創新創造活力 繁榮發展社會主義文化

堅持馬克思主義在意識形態領域的指導地位，植根博大精深的中華文明，順應信息技術發展潮流，發展具有強大思想引領力、精神凝聚力、價值感召力、國際影響力的新時代中國特色社會主義文化，紮實推進文化強國建設。

弘揚和踐行社會主義核心價值觀。以社會主義核心價值觀引領文化建設，發展壯大主流價值、主流輿論、主流文化，不斷構築中國精神、中國價值、中國力量。推動理想信念教育常態化制度化。提高社會文明程度。加強網絡文明建設。

大力繁榮文化事業。健全公共文化服務體系，加強優秀傳統文化保護傳承利用，讓人民享受更高品質的文化生活。繁榮文化創作生產。提升公共文化服務水平。加強文化遺產保護傳承。

加快發展文化產業。完善文化管理體制和生產經營機制，實施積極的文化經濟政策，大力發展文化旅遊業，以文化賦能經濟社會發展。健全文化產業體系和市場體系。推進文旅深度融合。

提升中華文明傳播力影響力。加快構建中國話語和中國敘事體系，提升國際傳播效能，加強對外文化交流合作，展現可信、可愛、可敬的中國形象。構建更有效力的國際傳播體系。深化文明交流互鑒。

完善人口發展戰略 促進人口高質量發展

以應對人口老齡化、少子化為重點完善人口發展戰略，健全覆蓋全人群、全生命周期的人口服務體系，優化人口結構，提高人口素質，以人口高質量發展支撐中國式現代化。

建設生育友好型社會。優化生育支持政策和激勵措施，有效降低家庭生育養育教育成本，努力穩定新出生人口規模，促進人口長期均衡發展。完善生育支持政策。健全育幼服務體系。完善家庭發展政策和生育友好環境。

辦好人民滿意的教育。堅持教育優先發展，落實立德樹人根本任務，深化教育綜合改革，健全與人口變化相適應的教育資源配置機制，建設高質量教育體系，培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人。實施新時代立德樹人工程。推進基礎教育擴優提質。推動高等教育提質擴容。提升職業學校辦學能力。

加快建設健康中國。實施健康優先發展戰略，健全健康促進政策制度體系，提升愛國衛生運動成效，推動從以治病為中心向以健康為中心轉變，為人民群眾提供公平可及、系統連續的健康服務，提高人民健康水平。健全公共衛生體系。建設優質高效醫療服務體系。健全醫療醫保醫藥協同發展和治理機制。推進中醫藥傳承創新。加快建設體育強國。

積極應對人口老齡化。深入實施積極應對人口老齡化國家戰略，健全養老事業和產業協同發展政策機制，促進老有所養、老有所為、老有所樂。完善城鄉養老服務網絡。營造豐富多彩的老年生活。

加大保障和改善民生力度 紮實推進全體人民共同富裕

堅持在高質量發展中保障和改善民生，堅持盡力而為、量力而行，健全基本公共服務體系，實施更加公平普惠、精準有力的社會政策，加強普惠性、基礎性、兜底性民生建設，解決好人民群眾急難愁盼問題，暢通社會流動渠道，提高人民生活品質。

促進高質量充分就業。深入實施就業優先戰略，堅持擴大就業容量和提升就業質量相結合，健全就業促進機制，構建就業友好型發展方式。強化就業優先政策。大規模開展職業技能培訓。加強就業服務和勞動者權益保障。

完善收入分配製度。堅持按勞分配為主體、多種分配方式並存，完善初次分配、再分配、第三次分配協調配套的制度體系，提高居民收入在國民收入分配中的比重，提高勞動報酬在初次分配中的比重。優化初次分配格局。加大收入分配調節力度。穩步擴大中等收入群體規模。

健全社會保障體系。以強化重點群體保障、增強制度可持續性為重點，健全覆蓋全民、統籌城鄉、公平統一、安全規範、可持續的多層次社會保障體系。穩步提高社會保障水平。增強社會保險體系可持續性。健全社會救助體系。

推動房地產高質量發展。加快構建房地產發展新模式，健全多主體供給、多渠道保障、租購併舉的住房制度，實現更高水平住有所居。完善住房保障體系。推動房地產市場平穩健康發展。

穩步推進基本公共服務均等化。增強基本公共服務均衡性和可及性，推動基本公共服務均等化取得更為明顯的實質性進展。建立基本公共服務均等化制度體系。全面推進常住地提供基本公共服務。

保障各類群體發展權益。健全關愛服務體系，營造有效保障婦女、未成年人、青年人、殘疾人等發展權益的社會環境，提升退役軍人服務保障水平。促進男女平等和婦女全面發展。強化未成年人關愛保護。支持青年發展。加強退役軍人服務保障。提升殘疾人保障和發展能力。

加快經濟社會發展全面綠色轉型 建設美麗中國

牢固樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念，以碳達峰碳中和為牽引，以健全生態文明制度體系為保障，協同推進降碳、減污、擴綠、增長，改善生態環境質量，築牢生態安全屏障，增強綠色發展動能。

積極穩妥推進和實現碳達峰。統籌發展和減排，紮實開展碳達峰行動，加快產業結構、能源結構、交通運輸結構等調整優化，確保如期實現碳達峰目標。全面實施碳排放總量和強度雙控制度。推動重點領域節能降碳。提升應對全球氣候變化能力。

持續改善環境質量。堅持環保為民，全面落實精準科學依法治污，更加注重源頭治理，強化減污降碳協同、多污染物控制協同、區域治理協同，加快推動環境質量改善由量變到質變。深入打好藍天、碧水、淨土保衛戰。加強環境風險防控。健全現代環境治理體系。

提升生態系統多樣性穩定性持續性。堅持山水林田湖草沙一體化保護和系統治理，統籌自然恢復和人工修復，更加注重提質興業利民，構建從山頂到海洋的保護治理大格局。鞏固和優化生態安全屏障。全面推進自然保護地體系建設。健全生態保護機制。

加快形成綠色生產生活方式。突出節約優先、強化政策激勵、引導全社會參與，加快發展方式綠色低碳轉型，形成綠色生產新方式和生活新風尚。加強資源節約集約利用。健全綠色發展政策體系。開展綠色低碳全民行動。

推進國家安全體系和能力現代化 建設更高水平平安中國

堅定不移貫徹總體國家安全觀，加快構建新安全格局，增強維護和塑造國家安全戰略主動，走中國特色社會主義社會治理之路，確保社會生機勃勃又井然有序。

加強國家安全體系和能力建設。堅持以戰略為先導、政策為抓手、法治為保障、風險防控為落腳點，鞏固集中統一、高效權威的國家安全領導體制，制定實施國家安全戰略，完善國家安全法治體系、戰略體系、政策體系、風險防控體系。強化國家安全重點領域和重要專項協調機制，提高應急應變效能。落實國家安全責任制，促進全鏈條全要素協同聯動，形成體系合力。加強重點領域國家安全能力建設，鍛造實戰實用的國家安全能力，突出保障事關國家長治久安、經濟健康穩定、人民安居樂業的重大安全，把捍衛政治安全擺在首位。夯實國家安全基礎保障，加強新興領域國家安全能力建設。完善涉外國家安全機制，構建海外安全保障體系，加強反制裁、反干預、反「長臂管轄」鬥爭，深化國際執法安全合作。強化國家安全教育，築牢人民防線。

保障國家經濟安全。聚焦重點品種加強戰略物資保障，聚焦系統重要性領域防範化解重大風險，聚焦新產業新業態新應用場景提升薄弱環節風險防控能力，以精準補齊短板帶動安全保障能力全面提升。增強糧食安全保障能力。強化能源資源供應保障。健全防範化解重點領域風險長效機制。提升網絡安全保障能力。

提高公共安全治理水平。完善公共安全體系，推動公共安全治理模式向事前預防轉型，切實維護人民群眾生命財產安全。強化食品藥品安全監管。提高安全生產水平。完善應急管理體系。

完善社會治理體系。堅持系統治理、依法治理、綜合治理、源頭治理，完善共建共治共享的社會治理制度，健全社會工作體制機制和社會治理政策法律法規體系，推進社會治理現代化。夯實基層社會治理根基。提升新興領域治理效能。有效維護社會安全穩定。

如期實現建軍一百年奮鬥目標 高質量推進國防和軍隊現代化

貫徹習近平強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，堅持黨對人民軍隊絕對領導，貫徹軍委主席負責制，按照國防和軍隊現代化新「三步走」戰略，推進政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍，邊鬥爭、邊備戰、邊建設，加快機械化信息化智能化融合發展，提高捍衛國家主權、安全、發展利益戰略能力。

着力提高國防和軍隊現代化質量效益。加快軍事理論、軍隊組織形態、軍事人員、武器裝備和軍事治理現代化，提高人民軍隊打贏能力，有效履行新時代人民軍隊使命任務。加快先進戰鬥力建設。推進軍事治理現代化。

鞏固提高一體化國家戰略體系和能力。加強軍地戰略規劃統籌、政策制度銜接、資源要素共享，促進國防實力和經濟實力同步提升。深化跨軍地改革，構建各司其職、緊密協作、規範有序的跨軍地工作格局。加快新興領域戰略能力建設，推動新質生產力同新質戰鬥力高效融合、雙向拉動。建設先進國防科技工業體系，優化國防科技工業佈局，推進軍民標準通用化。加強國防建設軍事需求提報和軍地對接，推動重大基礎設施全面貫徹國防要求，加強國防戰略預製。加快國防動員能力建設，加強後備力量建設。加強現代邊海空防建設，推進黨政軍警民合力強邊固防。深化全民國防教育，鞏固軍政軍民團結。

發展全過程人民民主 完善中國特色社會主義法治體系

堅定不移走中國特色社會主義政治發展道路，堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，鞏固和發展生動活潑、安定團結的政治局面。

發展社會主義民主。擴大人民有序政治參與，豐富各層級民主形式，發展更加廣泛、更加充分、更加健全的全過程人民民主，保證人民依法實行民主選舉、民主協商、民主決策、民主管理、民主監督。

推進全面依法治國。堅持全面依法治國，協同推進科學立法、嚴格執法、公正司法、全民守法，更好發揮法治固根本、穩預期、利長遠的保障作用，建設更高水平的社會主義法治國家。

堅持和完善「一國兩制」 推進祖國統一

堅定不移維護和促進香港、澳門長期繁榮穩定，堅定不移推進祖國統一大業，攜手共創民族復興偉業。

促進香港、澳門長期繁榮穩定。堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治方針，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，提升港澳依法治理效能，促進港澳經濟社會發展，發揮港澳背靠祖國、聯通世界獨特優勢和重要作用。支持港澳鞏固提升競爭優勢。支持港澳更好融入和服務國家發展大局。

推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。堅持一個中國原則和「九二共識」，深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定，牢牢把握兩岸關係主導權主動權，增進兩岸同胞福祉，堅定守護中華民族共同家園。推動兩岸經濟合作。深化兩岸交流。

加強規劃實施保障

堅持和加強黨的全面領導，持之以恆推進全面從嚴治黨，增強黨的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力，提高黨領導經濟社會發展能力和水平，健全國家經濟社會發展規劃制度體系，為推進中國式現代化凝聚磅礴力量。

堅持和加強黨中央集中統一領導。堅決維護黨中央權威和集中統一領導，充分發揮黨總攬全局、協調各方的領導核心作用，為推進規劃實施提供根本保證。強化黨對規劃實施全過程的領導。全面增強幹部隊伍現代化建設能力。完善黨和國家監督體系。

健全規劃實施全周期推進機制。實施國家發展規劃法，健全統一規劃體系，充分調動全社會積極性主動性創造性，有力有序推進各項目標任務實施，確保黨中央決策部署落到實處。形成統一規劃體系合力。分類推進規劃任務落實。強化政策協同保障。加強規劃實施監測評估和監督。