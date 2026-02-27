商務部：2025年消費品「以舊換新」惠及3.66億人次

國務院新聞辦周五（27日）舉行國務院政策例行吹風會，介紹2025年國務院部門辦理全國人大代表建議和全國政協提案工作有關情況。商務部負責人介紹，2025年，消費品「以舊換新」惠及3.66億人次。



2025年，國務院各部門共承辦全國人大代表建議8754件，全國政協提案4868件，分別佔建議、提案總數的95.6%、97.3%，均已按時辦結，代表委員對辦理工作表示滿意。各部門共採納代表委員所提意見建議4900餘條，出台相關政策措施2200餘項，在優化國家發展戰略布局、助力現代化產業體系建設、推動更大力度穩投資促消費、激發高質量發展動力活力、加力解決民生領域痛點難點問題等方面取得新的工作成效。

此外，商務部副部長鄢東還在會上介紹了提振消費方面的舉措與成效。他表示，2025年，商務部結合辦理相關建議提案，把促消費和惠民生結合起來，推進實施提振消費專項行動，持續釋放消費潛力。消費對經濟增長的貢獻率達52%，比上年提高5個百分點。

在推進商品消費平穩增長方面，加力擴圍實施消費品以舊換新，出台支持國際消費中心城市培育建設的若干措施，進一步優化離境退稅政策擴大入境消費，組織開展「購在中國」系列活動。加快內外貿一體化建設，舉辦「外貿優品中華行」活動。2025年，全國社會消費品零售總額首次突破50萬億元（人民幣．下同）；消費品以舊換新帶動相關品類銷售額2.61萬億元，惠及3.66億人次。

吹風會現場。（國新網）

在推動服務消費持續擴大方面，發揮服務消費工作機制作用，推動出台擴大服務消費、家政服務消費擴容升級等政策文件，推出服務消費與養老再貸款、服務業經營主體貸款貼息等一批「含金量」高的舉措，持續實施服務消費提質惠民行動，辦好「服務消費季」等活動，開展消費新業態新模式新場景試點建設，創新多元化服務消費場景。2025年，全國服務零售額同比增長5.5%，文體休閒、旅遊咨詢租賃、交通出行等服務類零售額實現兩位數增長。

在促進新型消費蓬勃發展方面，大力發展新業態新模式新場景，積極推進首發經濟，出台大力發展數字消費的指導意見，加快實施綠色消費推進行動、數字消費提升行動、促進健康消費專項行動。2025年，全國網上零售額同比增長8.6%；新能源乘用車零售量增長17.6%，市場滲透率53.9%；限額以上單位體育娛樂用品零售額增長15.7%。

在帶動流通體系不斷完善方面，累計支持40個城市開展現代商貿流通體系建設試點，推動步行街（商圈）設施改造和業態升級，推進一刻鐘便民生活圈建設擴圍升級，促進老字號創新發展，加快實施零售業創新提升工程，深化縣域商業體系建設，開展「千集萬店」改造提升，全國具備條件的地區基本實現縣鄉村商業網點全覆蓋，農村電商實現高質量發展。2025年，全國批發和零售業增加值14.6萬億元，佔GDP的比重達10.4%，均創歷史新高；鄉村消費品零售額6.8萬億元，增長4.1%；農村網絡零售額首次突破3萬億元，增長6.7%；農產品網絡零售額7833.1億元，增長9.9%；升級舉辦全國農產品產銷大會，累計採購金額超過205億元。