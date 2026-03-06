兩會｜財政部長藍佛安︰積極財策力度不減　資金安排創3個新高

中國財政部部長藍佛安表示，今年財政政策堅持更加積極基調，保持力度不減，在量上邁上了新的台階，質也有新的提升。要確保政策早落地、早見效、多見效。



藍佛安在十四屆全國人大四次會議經濟主題記者會上指出，今年更加積極財政政策既體現在資金的規模上，政策力度給足；更體現在強化政策協同上，效應進一步放大。

全年支出預算首破30萬億元人民幣

藍佛安說，在財政資金規模安排上，今年3個方面創「新高」。一是今年支出總量創新高，首次超過30萬億元（人民幣‧下同）；二是新增政府債券規模亦創新高，達到11.89萬億元，是近年來力度最大的。具體包括，新增地方政府專項債券4.4萬億元，發行超長期特別國債1.3萬億元，持續支持「兩重兩新」，發行特別國債3,000億元，用於國有大型商業銀行補充核心一級資本，再加上彌補赤字的債券。

三是中央對地方轉移支付創新高，地方財政保障能力進一步增強。中央對地方轉移支付總量達10.42萬億元，連續4年超10萬億元。

此外，今年全國科學技術支出安排近1.3萬億元，增長7.1%。教育、社會保障和就業、衞生健康、住房保障4項支出合計超過12.4萬億元。

赤字率約4%

財政部預算報告稱，今年全國赤字規模5.89萬億元，比上年增加2300億元；赤字率按照4%左右安排，與去年預算赤字率持平。